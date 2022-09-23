東洋年底前取兩張藥證 認列百萬美元里程碑金

東洋 (4105-TW) 今 (23) 日召開法說，總經理侯靜蘭表示，隨著與國際藥廠合作的困難學名藥臨床試驗進展順利，年底前會再取得兩張藥證，預期年底前可再認列 100-200 萬美元里程碑金。

新藥與困難學名藥開發進度方面，侯靜蘭指出，與歐洲藥廠合作治療卵巢癌的微脂體、困難學名藥 Pegylipo，目前臨床試驗進展順利，已取得兩階段里程碑金；困難學名藥抗黴藥 Lipo-AB 有機會年底前取得藥證。

自行研發產品部分，侯靜蘭提到，繼骨質疏鬆症新單位含量新藥今年取得藥證後，多發性骨髓瘤學名藥明年有望取證，2024、2025 年分別會拿到泰國與馬來西亞藥證。

授權代理藥品也有進展，侯靜蘭表示，今年在韓國引進軟組織肉瘤用藥，目前銷量狀況不錯；膽道癌用藥今年在台上市；麻醉藥今年底會先取的檢查鎮靜的藥證、明年會再拿到全身麻醉的藥證。

另外，流感疫苗東洋今年將出貨約 130 萬劑，包含公費疫苗 113 萬劑、自費 20 多萬劑，並在 10、11 月出貨且有營收貢獻。侯靜蘭說，目前自費流感疫苗預購量不錯，看好今年雙疫情衝擊下，專業又預期恐邁入高峰，都將帶動流感出貨量。

另外，該流感疫苗獲得食藥署批准擴大適應症至 6 個月大以上嬰幼兒，預計明年則會再取得含佐劑的流感疫苗，適用於 65 歲以上的族群。

東洋海外市場以越南、泰國、菲律賓東南亞國家為主，去年受到疫情影響，營運下滑，營收占比也降至 4% 左右，不過隨著疫情趨緩，業績開始回溫，營收比重也提升至 5-6%。