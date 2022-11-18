〈中信金法說〉總座：未分配盈餘仍有上千億元 明年有能力發股利

中信金 (2891-TW) 今 (18) 日舉行線上法說會，由於金控前三季獲利年減超過三成，外界關切明 (2023) 年是否會發不出股利，總經理陳嘉文表示，雖然壽險因防疫險風暴無法上繳獲利，但銀行今年獲利可望創新高，獲利會上繳金控，加上未分配盈餘破千億元，預期仍會維持發放股利，但發多少還要等年底結算。

中信金第三季稅後純益 79 億元，季減少 1.4%；前三季稅後純益為 322 億元，年減少 30.7%；稅後股東權益報酬率達 11.95%，每股稅後純益 1.60 元。

其中，中信銀行受惠於放款成長強健與淨利差顯著擴大，第三季獲利 126.96 億元，季成長 44.8%，年成長 26.5%。台灣人壽部分，因投資收益受資本市場波動影響與防疫保單理賠損失 (含未報未決準備金) 影響，第三季稅後虧損 36.85 億元，季減少 887.9%，年減少 77.2%。

談到股利，陳佳文表示，明年是否發股利是很現實的議題，今年股債市場下跌，帳上 OCI 有很大評價損失、達八、九百億元左右，就算因為金融資產重分配搬到 AC 項下，但依主管機關規定也不能發放股利，不過，中信仍有未分配盈餘一千億元、以及資本公積可作為股利來源，所以還是有發放股利的能力，尤其銀行今年獲利可望創歷史新高，可上繳股利，壽險則無法上繳，至於發多少還要等年底結算，並與主管機關溝通。