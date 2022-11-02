大同攜合資公司 發表中東首台400kV電力變壓器

大同 (2371-TW) 與中東合資公司 Voltamp Power SAOC，在 Voltamp 阿曼蘇丹國廠區發表中東地區第一台自製 400kV-500 MVA 電力變壓器，該變壓器除了為阿曼蘇丹國升級 400kV 輸變電站外，也有機會與中東其他國家進行電網串聯。

大同表示，中東地區地廣人稀需要特高壓變壓器，助電力輸送至遠方用戶使用，因此合資公司 Voltamp Power SAOC 向大同提出 400kV-500 MVA 變壓器產品需求。公司憑藉近 60 年的電力變壓器技術並與 Voltamp 合作開發，從研發、設計、製造到測試，總共歷經 23 個月完成此項產品。

大同進一步指出，完成 400kV-500 MVA 電力變壓器後，阿曼國將逐步建置與升級 400kV 輸變電站，並有機會和中東各個國家進行電網串聯，若串聯計劃順利推進，兩家公司將大啖千億元商機，該產品同時有望帶來後續訂單效益，有利營運成長。

Voltamp 集團主席說，400kV-500 MVA 電力變壓器對集團與阿曼蘇丹國而言，是歷史性的一刻，此外，看準波斯灣及非洲電網發展，規劃將電力設備產品銷售至波斯灣地區與非洲地區，為營運添新動能。

大同 1963 年推出台灣第一台變壓器後，持續提升大型電力變壓器客製化實力，此次與中東合資公司 Voltamp Power SAOC 開發 400kV-500 MVA 電力變壓器，成為中東電力系統新里程碑，未來將進一步注入節能與智能控管，推動電力產業的綠化。