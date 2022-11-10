甩華映包袱 大同前三季純益倍增至90.69億元 EPS 3.88元創高

大同 (2371-TW) 今 (10) 日公告，子公司華映被裁定破產後，將華映除列於第三季合併報表，並認列一次性迴轉利益 84 億元，推升大同第三季稅後純益衝上 81.06 億元，每股純益 3.47 元；前三季純益達 90.69 億元，年增逾 6 倍，每股純益 3.88 元，單季、累計獲利雙創歷史新高。

總經理王金來表示，此次除列華映後，加上本業營運逐步好轉，將視全年獲利狀況，明年不排除發放股利。

大同第三季營收 72.22 億元，季增 5.85%、年減 10.44%；毛利率 21.32%，季減 6.03 個百分點、年減 3.03 個百分點；營益率 - 15.34%，較上季、去年同期由正轉負；稅後純益 81.06 億元，季增 1743.03%、年增 995.20%，每股純益 3.47 元。

大同前三季方面，營收降至 217.08 億元，年減 1.51%；毛利率 25.78%，年增 1.21 個百分點；營益率 1.76%，年減 2.33 個百分點；稅後純益 90.69 億元，年增 615.97%，每股純益 3.88 元。

王金來表示，華映 2019 年依公司法聲請破產，經臺灣桃園地方法院認定，華映資產不足以清償全部債務，並於今年 8 月 29 日裁定華映破產宣告；大同經過評估後，在今年第三季合併財務報表將華映予以除列。

大同今日同步公告 10 月營收 43.67 億元，月增 73.86%、年增 97.51%。公司表示，由於對子公司精英電腦具實質控制力，因此將精英一併列入合併營收，從 10 月營收來看，精英營收為 20 億元。