內需市場大爆發 餐飲集團搶人大戰 加薪條件比一比

台灣重啟國門，加上年底節慶聚餐、尾牙旺季，內需市場明顯回溫，各大餐飲集團近來掀起「搶人大戰」，其中，王品正職員工起薪含全勤調升為 33000 元起，台灣麥當勞正職起薪直接加 3000 元，漲至 3 萬元，漢來美食、築間、樂多多、瓦城等集團也都有各自的調薪計畫，希望藉此凝聚員工向心力、延攬人才，待明年景氣全面復甦，再創營運佳績。

王品集團 起薪 33000-34400 元、大型尾牙復辦

連鎖餐飲龍頭王品集團 (2727-TW) 宣布，明年元旦起，集團正職員工起薪含全勤從 32000 元調升為 33000 元起，旗下各品牌可依照區域行情、品牌屬性再向上調整，其中，「夏慕尼」、「陶板屋」喊出無經驗可、月薪含全勤 34400 元的薪資條件，調薪幅度 3%-7.5%。

為犒賞員工，王品集團表示，12 月將恢復舉辦 9000 人的集團尾牙，5 場飯店包場，搭配下半日的遊樂園行程，此外，明年也將重啟國外旅遊。

台灣麥當勞 正職加薪 3000、大夜正職起薪 39K

台灣麥當勞表示，自 11 月 1 日起，起薪已由 27000 元調升為 3 萬元，調幅達 11%，此外，全新招募大夜正職服務員起薪 3.9 萬元，並可享周休兩日 (含一天周末)、全年 123 天休假日的優質福利。此外，12 月 1 日起將提供夜班輪值津貼給正職管理組，金額正在研議。

台灣麥當勞進一步說明，公司每年視績效調薪，享有年終獎金 1 個月、三節禮金與生育禮金等福利，從到職日起即可享 10 天特休及 7 天家庭日，休假比照外商福利。若正職員工任職滿 10 年，享有公司提供的 8 周帶薪假，大夜工讀時薪 223 元以上，也優於目前的基本工資 168 元。

築間餐飲集團 2023 年員工起薪 32K

築間餐飲集團指出，已在今年 8 月宣布 2023 年元旦起全面加薪，店主管上看 52000 元、服務人員起薪 32000 元起。築間集團目前員工約 2700 人，今年預計將突破 3000 人，2023 年將再招募 800 人以上，包含店長、儲備幹部和基層服務人員。

漢來美食集團 1500 員工已調薪 調幅最高 33%

漢來美食 (1268-TW) 表示，集團今年調薪的人數估達 1500 人，占整體員工比重 92%，調薪幅度從 1.8% 到 33.3% 不等，整體平均調幅近 6%，調薪幅度較高的主要是廚師，因應明年基本工資調漲，公司不排除持續為員工調薪。

路易莎咖啡 12 月起兼職時薪 176 元

連鎖咖啡業者路易莎表示，11 月 1 日就已啟動調薪計畫，正職人員月薪提高 1000 元，12 月 1 日兼職員工時薪則從 168 元提高到 176 元，較政府規定提前一個月施行。明年元月起，也有正職人員調薪計畫，經考試合格的計時人員時薪則提高到 180 元。

路易莎指出，公司長期維持正職沒有空班 (一般是 2 小時) 的制度，以便員工能夠充分運用時間賺取更高的薪資，如果以每日多工作 2 小時，一個月工作 22 日來計算，相當於每個月薪水超過 35000 元。

樂多多集團 2023 年調薪 6-8%

樂多多集團去年率先喊出正職人員 30000 元起、調幅 4.5%，因疫後業績成長，決定 2023 年再調薪，起薪加獎金的調幅約 6-8%。由於全台門店都是直營，避免南北差距，實際幅度將精算後於 12 月宣布。

瓦城泰統集團 年度調薪幅度達 15-20%

瓦城 (2729-TW) 表示，集團每年皆固定根據同仁的考核表現，進行調薪與升遷，優秀的同仁一年內調薪幅度有機會達 15-20%，另外還有不同的獎金激勵方案，每月、每季發放績效獎金。內部雖然沒有直接調整起薪的計畫，但優秀同仁薪資成長幅度相當可觀。