外資連二賣 掃貨4檔金融股 台灣50反1三天砍25.9萬張

台股今 (18) 日拉回修正，上下震盪近 200 點，終場下跌 30 點、收在 14504 點，未站穩半年線，三大法人外資連二賣，買超前 10 名個股中，金融股囊括 4 檔，並持續賣超台灣 50 反 1 居冠，三天下來已砍出 25.9 萬張。

觀察法人資金動向，外資持續站在賣方，今天賣超 23.74 億元；投信則寫下連 17 買，買超 3.78 億元；自營商反手賣超 23.69 億元；三大法人合計賣超 43.88 億元。

外資今天買超前 10 名個股中，沒有半檔獲買超破萬張，分別為：開發金、南亞科、旺宏、永豐金、日月光投控、臺企銀、華邦電、國泰金、技嘉、元大滬深 300 正 2。

外資賣超前 10 名中，元大台灣 50 反 1 遭賣 5.73 萬張、華航 1.81 萬張、友達 1.63 萬張、富邦臺灣加權反 1 遭賣 1.48 萬張、台泥 1.46 萬張、元太 1.31 萬張、鴻海 1.05 萬張，其餘未達萬張的依序為：陽明、中興電、三商壽。

投信買超前 10 名：聯電、技嘉、旺宏、華擎、彩晶、長榮航、喬山、群聯、中鴻、中鋼。

投信賣超前 10 名：元太、友達、群創、華新、鴻海、國泰股利精選 30、南亞科、開發金、欣興、台灣大。

自營商買超前 10 名中，期元大 S&P 原油反 1 獲買超 7.66 萬張、富邦臺灣加權反 1 獲買 1.27 萬張，其餘依序為：元大滬深 300 正 2、國泰台灣 5G+、富邦恒生國企正 2、FH 香港正 2、富邦上証正 2、群益台灣精選高息、國泰股利精選 30、富邦特選高股息 30、中信中國 50 正 2。

自營商賣超前 10 名，國泰永續高股息 2.98 萬張、期街口布蘭特正 2 遭賣 2 萬張、元大台灣 50 反 1 遭賣 1.45 萬張，其餘為：國泰美國道瓊反 1、期元大 S&P 石油、國泰臺灣加權反 1、華新、中鋼、元太、長榮航。