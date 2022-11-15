〈微軟亞太技術年會〉近兩年已培育逾14萬數位人才

台灣微軟 (MSFT-US) 今 (15) 日攜手數位發展部共同主辦 DevDays Asia 2022 亞太技術年會，也是疫情影響後，睽違兩年再度以實體形式舉辦，並首度橫跨南北兩地舉行，本次主題為「數位韌性造局，跨域永續共贏」，台灣微軟總經理卞志祥則透露，近兩年台灣微軟已培育超過 14 萬數位人才。

微軟 2020 年 10 月宣布加碼投資台灣、設立首座 Azure 資料中心時，當時即承諾未來四年 (2021-2024 年) 將培育超過 20 萬個數位人才，隨著疫情加速數位化趨勢，台灣微軟短短兩年就培育逾 14 萬數位人才，微軟強調，並不會被既定目標設限，去年也推出旭日計畫，承諾持續與指標性客戶強化數位人才培育。

卞志祥說，台灣微軟是台灣數位科技國家的重要夥伴，雖然過去兩年受疫情影響，亞太技術年會改以線上辦理，但微軟與台灣生態系夥伴持續深化合作，今年在主題上更新增跨域協作 (Interoperability)、永續大未來 (ESG-Sustainability)、工業元宇宙 (Metaverse)、低程式碼開發 (Low code & no code) 等 4 大科技主題課程。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉則分享，全面推動數位韌性有三大關鍵，包含開發人才、創新科技、產業生態系，其中在產業生態系合作上，她認為，加固全民數位韌性時代來臨，多元技術發展皆需仰賴產業密切合作，包含資安防護網、永續策略的綠色影響力以及產業、企業端的元宇宙應用等。

數位發展部政務次長李懷仁致詞時也表示，數位部關注數位產業、數位人才培育，並期望擔任台灣數位發展的「馬達」，透過整合 AI 關鍵技術與產業軟硬體能量，媒合國內外先進技術資源，為企業提供強化韌性、提升營運效益的數位工具。

微軟說，近兩年透過 AI DAY、DevDays Asia 2022 等活動展會交流，累計促成新台幣 10 億以上海外商機，而今年 DevDays Asia 2022 亞太技術年會也展示包含雄欣科技、MAYO 鼎恒數位科技、Microsoft Surface 等產業解決方案。