〈旺矽法說〉明年新事業營收比重衝破2成 毛利率再走強

探針卡大廠旺矽 (6223-TW) 今 (18) 日召開法說會，公司表示，儘管明年大環境相對不理想，不過，晶圓廠傾向在市況低迷時著手汰換機台，帶動新事業 AST(先進半導體測試)、Thermal(溫度測試設備) 成長，預計明年新事業營收比重將首度突破 2 成，加上其為高毛利產品，有助毛利率再走強。

旺矽認為，即便晶圓廠陸續調降資本支出，不過，晶圓廠隨著稼動率降溫，也有空檔進行機台汰換，因此新事業受市況影響較小，尤其 Thermal 成長性較高。

單就產品線毛利率，旺矽透露，新事業的 AST 與 Thermal 毛利率表現最佳，其次為探針卡與 LED，隨著新事業成長優於平均，將帶動整體產品組合優化，進一步推升毛利率。

觀察旺矽產品組合與毛利率變化，2019 年時，新事業營收比重僅在 10% 上下，當時單季毛利率仍有出現 3 字頭，但到了今年第三季，新事業營收比重已達 18%，加上匯兌優勢，推升單季毛利率達 46%，凸顯新事業效益已逐步浮現。

針對資金支出與現金股利，旺矽認為，公司每年資本支出約 2-3 億元，預期未來數年不會有太大規模的資本支出，帳上資金可支應未來擴張計畫，並未有額外籌資動作，且因今年狀況較佳，董事會應會考量調升現金股利配發率，實際情況則須待董事會決議。