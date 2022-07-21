智邦竹北新廠動土 目標打造創新、智慧製造基地

交換器大廠智邦 (2345-TW) 今 (21) 日舉行竹北 AI 園區新廠奠基典禮，落實深耕台灣、開拓全球、與上下游合作等目標，將竹北 AI 園區定位為智邦全球創新中樞，串聯技術、研發、智慧製造，董事長林明蓉表示，預計 2024 年上半年投產。

董事長林明蓉表示，參與新竹縣的國際 AI 智慧園區前瞻計畫，是公司重要的里程碑，除擴充產能，將採用 AI 演算法等技術，智能化產線與供應鏈，有助未來新廠規畫，且智能化工業技術也可望成為企業解決方案，預計後年上半年投產。

智邦表示，竹北 AI 園區除了推動 AI 設計、製造，也將推出 AI 產品，目前都審已通過，正在申請建照，預計 2024 年上半年落成、投產，若缺工緩步改善有機會縮短工期，屆時完工後可望成為 AI 智能化示範廠。

智邦竹北 AI 新廠占地 9744 平方公尺，建物面積 5.2 萬平方公尺，所有樓層隔間設計皆可快速拆解重組，大幅提升使用彈性，且折疊式的空間利用可測試不同規模的智慧製造場景。

除國內布局，智邦也將把觸角拓展至海外，智邦表示，越南會是目前海外生產布局第一站，初步估計明年上半年產能比重可達到 10%，另外，會因應印度市場發展、政策等狀況，再評估決定赴當地設廠。