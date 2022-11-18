〈上銀法說〉明年營運展望保守看 估持平今年

上銀 (2049-TW) 今 (18) 日召開法說，董事長卓文恒表示，受俄烏戰爭等因素影響，明年營運估與今年持平，保守看待。他也說，目前沒有降價計畫，但會依不同國家或客戶條件，評估是否降價與同業搶單。

從各地區來看，卓文恒表示，歐洲自疫苗開打、逐步解封後，去年起至今年第一季需求都很熱，但俄烏戰爭爆發後，第二季需求開始有些下修，目前還算穩定；美國市場受惠半導體在地化、汽車、基礎建設等應用推升，需求平穩；日本需求相對暢旺，加上匯率走貶助攻，客戶甚至預估到明年下半年還是不錯。

中國市場方面，卓文恒說，由於 3 成台廠依賴中國市場，受封控、需求下滑影響，加上美中關係不佳，與中國市場較密切的台廠，下半年也較辛苦，不過許多業者倒是在土耳其市場接到不少訂單，各地區需求此消彼長。

整體而言，卓文恒表示，第四季稼動率估與第三季相近、營收小幅下滑，受俄烏戰爭、美中貿易戰、美國經濟恐衰退等因素影響，明年營運保守。

卓文恒指出，12 月開始進入歐美假期，明年 1 月也有農曆春節，假期天數多，客戶拉貨也會趨緩，明年 3 月的台北工具機展可視為後續展望風向球，屆時工具機廠接單狀況也會較明朗。

至於價格，卓文恒指出，經過去年、今年陸續調漲價格後，平均單價還未回到 2018 年高峰水準，雖然客戶需求放緩，但目前沒有全面調降價格的計畫，僅會依不同國家、客戶的不同競爭條件，評估是否降價與競爭對手搶單。

