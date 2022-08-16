旺矽本季營收估持平 Q4淡季效應季減7-13%

探針卡大廠旺矽 (6223-TW) 今 (16) 日召開法說會，公司表示，第三季營收約與第二季相當，第四季因面臨傳統淡季以及 CPC 訂單下修，營收估較本季下滑高個位數至低雙位數百分點 (約 7-13%)，毛利率則可望維持高檔。

展望後市，旺矽看好，公司探針卡產品組合完備，涵蓋低階到高階，相關業績可望逐年成長，MEMS 探針卡也持續與客戶進行認證，目前已小量出貨給台灣與美系客戶，應用涵蓋 5G、資料中心、車用、FPGA、CPU、GPU 等。

細分探針卡產品，旺矽主力產品為 CPC(懸臂式探針卡)，應用以驅動 IC 為大宗，公司坦言，6 月底至 7 月初，客戶心態開始趨保守，並修正下半年訂單，但由於公司上半年產能利用率超載，因此即便客戶需求修正，今年業績仍可維持去年水準。

旺矽 VPC(垂直式探針卡) 則歷經多年耕耘，今年客戶出貨量明顯放大、斬獲頗豐，近幾個月訂單出貨比仍維持 1、甚至 1.3，加上其獲利表現較佳，也拉抬公司合併毛利率從去年的 42%，提升至今年上半年 45%。

至於 LED 事業，旺矽認為，LED 產業最壞的情況已經過去，公司也是跟主要領先廠商合作，預期今年相關業績仍會小幅成長，主要成長領域為 Micro LED、VCSEL，看好若 Micro LED 產業較成熟，相關機台需求有一定的爆發程度。

新事業方面，旺矽高低溫測試系統 (Thermal) 受惠半導體需求成長，加上公司機台可提供溫度快速變化的模擬環境，約負 100 度 C 到 300 度 C，適用對溫度相當敏感的應用，包括 5G 基地台、車用等，預期歐美訂單將持續成長。