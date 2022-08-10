旺矽Q2獲利寫次高 上半年EPS 6.46元超越去年前三季

測試介面廠旺矽 (6223-TW) 今 (10) 日公佈第二季財報，受惠客戶需求維持高檔，加上產品組合優化、匯率有利等因素，單季稅後純益 3.02 億元，改寫歷史次高，每股稅後純益 3.21 元，累計上半年每股純益 6.46 元，不僅創下同期新高，也已超越去年前三季總和 5.07 元。

旺矽第二季營收 18.84 億元，季增 9.53%，年增 19.47%，毛利率 44.72%，季減 0.96 個百分點，年增 1.66 個百分點，營益率 17.38%，季增 0.34 個百分點，年增 3.48 個百分點，稅後純益 3.02 億元，季減 1.31%，年增 91.75%，每股稅後純益 3.21 元。

旺矽上半年營收 36.04 億元，年增 20.09%，毛利率 45.18%，年增 2.97 個百分點，營益率 17.22%，年增 4.91 個百分點，稅後純益 6.08 億元，年增 105.49%，每股稅後純益 6.46 元。

旺矽指出，受惠客戶持續投入 5G、HPC、Data Center 與車用電子，以及客戶往先進製程推進，都帶動探針卡需求，公司涵蓋中高低階測試應用，加上在地化優勢，探針卡營收呈現逐年增長。

另外，旺矽新事業群也有斬獲，隨著半導體產業蓬勃發展，工程新開案量增加，也推出半導體測試與溫度檢測機台切入國際客戶；LED 方面，目前包括 Micro LED 與 VSCEL 都與國際廠商有初步合作計畫，可望在未來挹注營運。

展望下半年，旺矽認為，儘管客戶短期因國際經濟成長態勢不明，有保守下單的狀況，但公司對半導體長線需求仍樂觀看待，加上公司產品組合完整、與國際客戶的合作關係，都有助公司在未來測試領域迎來更多成長機會。