精英推新品搶AIO市場 大同8月再增持逾8000張持股

精英 (2331-TW) 近年調整營運體質逐步發酵，除規劃將旗下工業電腦、充電樁部門獨立成立子公司外，也深化布局系統產品、迷你 PC 等產品，今 (22) 日也進一步宣布推出新一代 LIVA G24-MH610 AIO 一體成型電腦搶市，此外，大同 (2371-TW) 為強化集團合作，8 月再斥資約 1.94 億元，加碼精英 8201 張持股。

根據公開資訊觀測站顯示，大同 8 月加碼精英持股 8201 張，若以精英 8 月每股平均價格 23.65 元計算，總斥資約 1.94 億元，累計至 8 月底大同共持有精英 17 萬 9030 張持股，持股比例達 32.12%。

精英主打旗下自有品牌 LIVA，今日再推出新一代 LIVA G24-MH610 AIO 一體成型電腦，規格上，最高可搭載英特爾 (INTC-US) 第 12 代處理器、2 組 DDR4 3200MHz 記憶體，並支援微軟 Windows11 作業系統，尺寸為 23.8 吋，應用領域鎖定互動式教學應用、飯店櫃檯客服、醫療院所螢幕、賣場零售服務、視訊會議等。

營運方面，精英經過內部積極調整、加速組織轉型下，第二季本業順利轉虧為盈，雖然整體消費市場壓力較大，但預期精英下半年營運還是會優於上半年與去年同期，維持相對穩健。

精英為衝刺 IoT、充電樁等新領域事業發展，將在 10 月 1 日將旗下工業電腦、充電樁等 2 事業部門分割讓與持股 100% 子公司精強科技，將透過集團海外通路據點、行銷資源等資源優勢，深化布局，力拚在 3 年內 IPO(首次公開發行)、5 年內成為 IPC(工業電腦) 領域前五大品牌之一。