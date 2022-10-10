大同連兩個月加碼精英持股 9月增持逾1.2萬張

精英 (2331-TW) 近年營運體質調整逐步發酵，新事業布局也持續推展，母公司大同 (2371-TW) 自 8 月通過新一年度的增持規畫後，也連兩個月加碼持股精英，依據公開資訊觀測站顯示，大同 9 月再加碼 12606 張精英持股，估斥資約 3.17 億元，推算持股比攀升至 34.3%。

根據公開資訊觀測站顯示，大同 9 月加碼精英持股 12606 張，若以精英 9 月每股平均價格 25.19 元計算，總斥資約 3.17 億元，加上 8 月買入的 8201 張，大同近兩個月來就砸下約 5.11 億元，加碼 20807 張持股，累計至 9 月底大同共持有精英 19 萬 1636 張持股，持股比例攀升至 34.3%。

大同今年 8 月宣布擬在一年內以 10 億元額度內增持精英持股，除長期投資外，市場認為，也為未來集團深化合作埋下伏筆，值得關注的是，精英副董事長暨總經理王金來也兼任大同副董事長暨總經理，扮演集團間溝通重要角色，他也提出要將精英併入大同財務報表、打造集團大艦隊的願景。

營運方面，精英 9 月營收下滑至 21.97 億元，月減 16.1%、年減 31.2%，為今年單月次低，第三季營收達 75.55 億元，季減 29.9%、年減 10%，前三季營收達 257.8 億元，年增 15.4%，不過，精英營運體質改造持續進行，近期啟動第二階段集團組織分工調整，10 月起正式將工業電腦、車電部門獨立成立 100% 子公司精強科技。

精強董事長由精英董事長鍾依文兼任、總經理則為鄭明輝，鍾依文期望精強在掌握工業電腦產業發展經驗、全球通路布局，能在 5 年內晉升台灣工業電腦前段班，鄭明輝出席活動時也透露，歐美充電樁需求強勁，隨著料況舒緩帶動出貨，看好明年充電樁相關營收將較今年成長 6-7 成，比重也將提升至 2 成。

在永續 ESG 議題上，精英近日也攜手蒲公英希望基金會，前往桃園復興鄉展開「ESG 小農公益行動」，落實生命教育、生態永續的服務工作。