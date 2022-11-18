【盤中熱點】權王、股王開高走低指數震盪，個別族群成亮點

一、權王、股王開高走低，指數震盪

1. 股王、權王開高走低，指數震盪

即便聯準會昨日發表鷹派言論，但護國神山 (2330-TW) 台積電歷經一日回落後本日再度走強，帶動台股早盤走高，但隨著台積電開高走低，同步對指數造成壓抑。昨日強勢的光學鏡頭族群也在股王 (3008-TW) 大立光走低的氛圍下族群漲跌不一，當前指數於平盤上下震盪，預估量為 2420 億。

盤面上來看，貢獻漲點多方指標依序為 (2330-TW) 台積電、(2408-TW)南亞科、(2882-TW)國泰金、(3711-TW)日月光投控、(1795-TW)美時，造成壓抑的則是 (2886-TW) 兆豐金、(6505-TW)台塑化、(2317-TW)鴻海、(1326-TW)台化、(1101-TW)台泥。

2. 市場期待記憶體提前落底

值得注意的是 (2408-TW) 南亞科在本日表現相對強勢，原因應與盤前提及，記憶體廠商因市況而調整生產或已成共識，在記憶體供需有望改善的背景下，市場開始期待記憶體報價有機會提前觸底，也令相關個股如 (8299-TW) 群聯、(2337-TW)旺宏、(2344-TW)華邦電、(3006-TW)晶豪科、(6531-TW)愛普、(3260-TW)威剛、(5351)鈺創等記憶體個股同步有買盤進駐，成為本日盤面的焦點之一。

二、個別題材股成焦點，投信盤中轉買追蹤

1. 個別題材股成焦點

光學族群

光學經昨日激情後本日轉趨震盪，稍早盤前提及，其實光學族群應用端皆有許多不同，比如說 (4976-TW) 佳凌、(3019-TW)亞光就是偏向車載鏡頭，(3008-TW)大立光、(3406-TW)玉晶光、(3630-TW)新鉅科則是偏向手機，也因此若外資分析師看好蘋果手機改採摺疊鏡頭，消息面的激勵結束後也容易因應用不同導致股價出現分歧。不過當前市場對於手機去化庫存時程仍稍有疑慮，光學族群是否能持續延續多方走勢，值得留意。

解封概念

隨著疫情有趨緩的跡象，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，最快 11 月底就可以實施第一階段口罩鬆綁，但顧慮年底大型活動，短時間內可能不會大範圍鬆綁口罩禁令。口罩鬆綁消息一出也帶動本日解封、觀光概念股如 (2736-TW) 富野、(2754-TW)亞洲藏壽司、(2734-TW)易飛網在盤面上有相當強勢表現，不過受消息驅動的題材個股，按歷史經驗來看，容易有一日行情的產生。

板卡族群

隨著日前 (3515-TW) 華擎於法說會表示，預期第四季與明年第一季仍將面臨庫存去化的挑戰，但谷底已落在今年二、三季，看好營運將脫離谷底，並看好明年伺服器與工業電腦維持成長，消息一出激勵股價漲停，與先前的 (2458-TW) 義隆電、(3034-TW)聯詠、(8046-TW)南電法說完後隔日利空不跌雷同，顯示當前市場最為期待的消息或為最壞情況已過、營運仍強等個股。

生技族群

本波市場信心回穩帶動指數的強漲，也部分資金趁勢由電子轉向生技族群，近期櫃生技成交占比經常來到 20% 的水平，即便本日僅有 14%，但仍高於平均水準，隨著 (4743-TW) 合一、(4128-TW)中天的走強，也帶動櫃生技走高，雖然可能代表市場當前風險意識有所升溫，但觀察電子熱度、比重並未下滑，顯示當前市況應偏向個別類股的題材熱度表現為主。

2. 投信盤中轉買追蹤

本日投信先前未買，首度轉買標的，盤中表現如下

（延伸閱讀：投信買進個股必須要寫報告，先前未買但忽然買進背後肯定有不為人知的秘密，關於策略詳細內容點我看►投信轉買策略邏輯）

三、陪你看盤勢猜漲跌

台積電 ADR 續強，指數高檔震盪

連日來的強彈令市場轉趨觀望，但觀察台積電 ADR 在費半仍然相當強勢，且台版晶片法的火速定案也令市場對半導體相對樂觀，就技術面來看，市場的樂觀將有助於站穩半年線，不過就當前的盤面狀況而言，資金已經有自權值個股轉往中小個股的情況，在 KD 技術指標呈現過熱且高檔鈍化的情況下，短期仍有回落的可能性。

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