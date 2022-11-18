最新調查：明年美企可能調薪4.6% 2007年來最大

最新調查顯示，美企計劃明年為員工調薪 4.6%，高於此前預測和今年漲幅，原因是通膨和韌性的勞動力市場，促使企業爭相提高薪資，以留住人才。

職場顧問公司 Willis Towers Watson（WTW）對 1,550 家機構的調查結果發現，明年美國整體薪資漲幅將是 2007 年以來最高，超過今年的 4.2%，也高於今年稍早類似調查預示的 4.1%。

WTW 的調查顯示，過去一年，70% 受訪美企的薪酬調整支出超出計畫，年中加薪變得司空見慣，一些業者也因此提高產品和服務價格，或減少員工人數。

最新調查顯示，在通膨居高不下、勞動力市場依然吃緊、經濟降溫情勢下，雇主和提供諮詢的顧問公司不得不快速調整明年薪酬預算。就業公平和薪酬透明的新規定，也迫使雇主增加薪資預算。

在 WTW 的調查中，四分之三受訪者表示，在徵才、留才方面遇到困難，比率幾乎是 2020 年新冠肺炎疫情爆發時的三倍。逾半數受訪者說，現在都按薪資上限招募人才。

不過，諮詢公司顧能（Gartner）的研究顯示，即使雇主計劃提高薪資，但調薪幅度追上通膨的雇主，比重不到十分之一。企業界更常見的做法，包括增加彈性工作安排、提高基於績效的薪酬。

另外，美國勞工部的數據顯示，上周失業救濟申請人數意外小幅下降，維持在歷史低點附近，凸顯就業市場的韌性。

雖然推特 (TWTR-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、Meta(META-US) 等巨擘裁員，雇主仍以穩健步伐徵才。亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）周四（17 日）向員工發布備忘錄，表示隨著高層人事異動，裁員計畫將持續至明年。

亞馬遜本周開始向部分部門通知裁員，涵蓋設備、服務部門。除了裁員以外，該公司也向部分員工提出自願離職方案。