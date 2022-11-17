鴻海轉投資沙國電動車品牌Ceer 延攬前VinFast大將出任執行長

鴻海 (2317-TW) 及沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF) 合資的電動車品牌 CEER 今 (17) 日宣布，將由 James DeLuca 出任公司執行長，James DeLuca 除了是前 Vinfast 執行長外，也曾在通用汽車擔任高階主管。

Ceer 新聞稿指出，James Deluca 接任 Ceer 的執行長後，將監督乘用車產品團隊的開發、製造和銷售，目標在生產具有先進技術和功能的指標性電動車。

Ceer 表示，James Deluca 在汽車行業擁有超過四十年的經驗，先前在越南汽車製造商 VinFast 擔任執行長，打造東南亞第一個電動車品牌。

而在加入 VinFast 之前，James Deluca 在通用汽車擔任高階主管，負責全球製造生產，管理 31 個國家的 171 家工廠以及超過 20 萬名員工。

James Deluca 表示，期待著將 Ceer 塑造成一個受到中東消費者和產業欽佩的汽車品牌，並創造規模效應，讓越來越多的汽車製造業轉移到中東，使電動車成為沙國和周遭地區的主流。

Ceer 旨在提供一系列電動車的設計、製造和銷售服務，並運用 BMW 授權的零部件技術進行車輛開發，並在沙國當地製造，包括轎車和休旅車，預計 2025 年上市，鎖定沙國和中東、北非地區市場。