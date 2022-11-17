〈裕隆集團法說〉嘉裕新事業效益顯現 明年擴大布局抗成衣市況波動

服飾品牌業者嘉裕 (1417-TW) 今 (17) 日召開法說，公司認為，明年成衣服飾市況確實不是太好，但國軍服裝供售業務穩健，加上複合式餐飲新事業布局成效逐漸顯現，明年將擴大發展。

嘉裕表示，雖然市場普遍不看好明年成衣業展望，但公司透過多角化經營，發展新事業輔助，內部也持續優化供應鏈以及通路，因此狀況會與其他同業略有不同，明年仍可望維持穩定發展。

四大事業來看，嘉裕表示，自有品牌的店面、專櫃營運雖然受到疫情波及，但團體制服業務需求有撐，整體還是呈現微幅成長，明年除了強化頂級市場的客製化能力，也會開發新面料及版型因應多元需求。

複合式餐飲新事業方面，嘉裕表示，首家直營門市開幕後成長強勁，明年會針對這一塊擴大布局，並結合其他公司品牌產品，盼藉由人潮進一步帶動服飾本業表現。

國軍服裝供售業務上，嘉裕表示，今年是首年完整貢獻，規模也擴大，因此有倍數成長，雖然合約中有供應全尺碼的備貨義務，導致庫存提高，但因為屬於國家專案預算，因此在應收帳款上並不會太過擔憂。

嘉裕的 ARMANI 代理事業在扣掉去年將台灣代理移轉給台元紡織的影響後，前三季仍呈現衰退，則是受到中國消費力道趨弱的影響。以嘉裕四大營收比重來看，國軍服裝供售 45-50%、自有品牌 15%、ARMANI 中國代理 25%、複合式新事業 10-15%。