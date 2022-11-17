減碳減廢有成 永豐餘消費品實業獲國家企業環保獎

永豐餘消費品實業宣布，旗下清水廠榮獲第 4 屆國家企業環保獎銅級獎！為提供消費者品質與環保兼具的家庭用紙，永豐餘消費品實業清水廠除精進紙品功能性，也積極使用再生能源，並以再生燃料替代化石燃料，在節電、節水及減廢成效上多路並進，2021 年溫室氣體盤查總量較前一 年降減 8.48% 二氧化碳當量，優異表現獲環保署肯定，成為本屆國家企業環保獎中唯一造紙業者。

永豐餘消費品實業為臺灣最大的消費及家用產品公司，致力為消費者構築安心健康美好生活，自創建以來秉持「零廢棄」理念，持續實踐全資源全循環。此次獲環保署舉辦的「國家企業環保獎」是企業推動環境保護的最高榮譽獎項，選拔過程經重重審核，清水廠憑藉著環境政策、能資源節用、污染防治與環境參與等具體作為贏得銅級獎，由環保署長張子敬親自頒獎表揚。

由於將提升資源使用率視為永續經營關鍵，清水廠不斷強化能資源調節韌性，廠內設有固體再生燃料 (SRF) 進料系統，以 SRF 取代煤炭，2021 年燃煤量較前年減少 5.6%；用電效率方面，2021 生產每噸紙耗電量較前年降減 1.33%；製程水處理方面，生產每噸紙用水量降減 19%；資源回收方面，廢棄物量減少 56.79%。著眼於產品發展和環境生態間的最佳利基點，清水廠逐步提升再生能源比例，降低化石燃料占比、減少碳排，讓資源永續循環。

另外，永豐餘消費品實業楊梅廠日前也獲得環保署頒發「111 年度臺灣資源循環績優企業循環組銀質 (一星) 獎」，表彰楊梅廠 2021 年廢棄物再利用率達 96.7%、製程水再利用率超過 90%、煤炭替代率 13.75%，具體落實將生產過程中的餘料，妥善收集回收再使用，創造循環經濟產值。

依據東方線上及政大商學院信義書院共同發布的〈2022 年消費者永續指數調查報告〉，現今消費者對企業 ESG 的關注面向，最為重要的是降低污染、保護生態與減少能耗浪費；永豐餘消費品實業持續呼應消費者的期待，提升製程效益、推動再生能源使用並開發對環境友善的產品，持續透過自身出發，期許從內部管理節能減碳愛地球，與消費者共創安心健康美好的生活，為環境永續盡一份心力。