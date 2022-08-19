供應鏈限制緩和 思科創近2年最大漲幅 小摩仍示警

思科 (Cisco) (CSCO-US) 周四 (18 日) 大漲近 6%，創下近兩年來最好的單日表現，主因該公司 2022 會計年度第四季業績優於預期，且來年財測樂觀。

根據 Refinitiv 的數據，思科第四財季營收雖然略較去年同期下降至 131 億美元，但仍超過分析師平均預期的 127.9 億美元。每股獲利 (EPS) 83 美分，較分析師預期高出 1 美分。

由於防疫封鎖措施，思科一直面臨供應鏈限制，財報顯示，這些問題終於在最近一季開始消退。

思科執行長 Chuck Robbins 周四表示：「我們一直在說，我們的累積訂單創紀錄，當供應鏈限制開始放鬆時，我們就開始看到營收流通。」

「我們看到供應鏈限制出現緩和現象，而這是正面消息，我們展望明年，認為這波會繼續下去。」

針對 2023 財年，思科預期營收成長 4% 至 6%，高於分析師預期的 2.3% 成長幅。2022 財年思科營收成長 3.4%，Needham 分析師對其業績持樂觀態度。

Needham 分析師認為，「思科財測主要反映現有的累積訂單、零件可用性提升的預期，以及實現漲價。」

他給予該股「續抱」的評級，「供應鏈改善，有助於將營收推升至華爾街預期以上。」

在周四反彈之前，思科今年股價下跌 24%，而那斯達克指數同期下跌 17%。

財務長 Scott Herren 表示，第四財季的營收反映出思科為應對「全球供應形勢」而採取的舉措。

Loop Capital 分析師周四報告指出，未見思科任何需求放緩的跡象，而這點反映網路技術的價值。「簡而言之，網路變得太重要了，我們處於前所未有的網路投資周期中。」

然而，摩根大通分析師仍認為，供應鏈將繼續影響思科業務，其周四報告指出，供應鏈限制仍會抑制思科幾季的成長。