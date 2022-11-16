〈財報〉勞氏上季營收上揚 超越華爾街預期 但調降全年財測

勞氏 (Lowe"s)(LOW-US) 周三 (16 日) 公布的第 3 季財報超出分析師的預期，營收較去年同期有所成長。

這家家居裝修零售商還更新其財測，將全年營收預期的上限由原本的 990 億美元調降至約 970 至 980 億美元間。Lowe"s 還將可比銷售額的財測下修至持平至下降 1%，而今年稍早時它預計可比銷售額在下跌 1% 至上升 1% 間。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，勞氏財報與分析師預期相較結果如下：

●每股獲利 3.27 美元，高於預期的 3.10 美元

●營收 234.8 億美元，高於預期的 231.3 億美元，較去年同期成長 3%

該公司表示，其獲利受到專業部門 19% 增幅的推動，其 DIY 銷售額明顯提高。勞氏補充說，其網站銷售額成長了 12%。

家得寶 (Home Depot)(HD-US) 周二 (15 日) 發布第 3 季獲利超出分析師預期，並表示其專業和 DIY 銷售額實現正成長，並補充說來自專業人士的積壓訂單仍然強勁。

家得寶高管周二指出，該公司正在「面對一個獨特的環境」，無法預測成本上升和其他壓力如何影響其客戶。該公司表示，雖然其客戶交易量下降，但由於通貨膨脹，帳單金額上漲。