外媒：共和黨贏得眾議院控制權 「分裂政府」成定局

多家外媒週三 (16 日) 報導，美國共和黨已率先取得 218 席，以 8 席的些微優勢贏得眾議院控制權，美國將迎來「分裂政府」，消息公布後，美股期貨漲勢微弱，美元指數小幅下滑。

美國期中選舉改選眾議院所有 435 個席次，兩黨誰先取得 218 席過半席次，就算掌控眾議院多數地位。

美國有線電視新聞網 (CNN) 、艾迪生媒體研究機構 (Edison Research) 和 NBC 新聞等媒體週三預測，共和黨已取得 218 席過半席次，成功拿下眾院控制權。

麥卡錫 (Kevin McCarthy) 將角逐新一任眾議院議長 (圖片：AFP)

眾議院共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 本月 15 日得到黨內支持，繼續擔任黨團領袖，將會角逐新一任眾議院議長，取代目前民主黨的裴洛西。

此次期中選舉並未如外界預期出現共和黨大贏的紅色浪潮，民主黨已拿下參議院控制權，而共和黨拿下眾議院成定局，美國民眾將迎來一個分裂的政府。

「分裂政府」意味兩黨很難採取一致行動來對抗通膨，拜登經濟議程也將備受挑戰，包括在聯邦政府支出、稅收、國稅局執法和提高聯邦債務上限等。部分共和黨不滿無底線為烏克蘭提供大量金援，預計也將帶來新的爭端。

然而，拜登已準備好與共和黨合作，拜登週三自二十國集團 (G20) 峰會返回華府途中發表聲明道：「祝賀麥卡錫領導的共和黨贏得眾議院多數席位，我準備好與眾議院共和黨合作。」

拜登上週就表示：「我認為，美國人民已明確表示，他們希望共和黨也準備好與我合作。」