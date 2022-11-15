中國10月零售銷售下降 疫情惡化拖累經濟

中國 10 月工業生產成長不如預期，零售銷售也下滑 0.5%，為 5 月來僅見，凸顯新冠肺炎疫情惡化，打擊消費者信心，拖累經濟。

中國國家統計局周二（15 日）公布的數據顯示，10 月工業生產較去年同期成長 5%，增幅不如 9 月的 6.3%，也不如經濟學家原估的 5.3%。10 月零售銷售下滑 0.5%，為 5 月來首見，且不如經濟學家預估的成長 0.7%。

頭十個月城鎮固定資產投資增長 5.8%，也略低於預期。10 月全國城鎮調查失業率則維持在 5.5% 的水準。

統計局表示，10 月經濟延續回升趨勢，工業投資穩定增長，就業物價整體平穩，經濟、社會大局穩定。

不過，統計局也說，國際環境更趨複雜嚴峻，國內經濟回升基礎尚不牢固。統計局表示，下階段要堅持「穩中求進」總基調，貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高品質發展，狠抓政策落實，科學高效統籌疫情防控和經濟社會發展，著力擴大有效需求，深化供給側結構性改革，持續穩就業、穩物價、穩預期，更大激發市場活力，力爭實現更好發展結果。

上月中國新增確診病例激增，且中共在「二十大」揭幕前加強封控措施，包括政府呼籲民眾在十一國慶連假期間減少跨省市出行。

最近幾天，政府採取更加協調一致的措施，以減緩「清零」政策對經濟的衝擊，央行並出手拯救房地產市場。不過，在企業和消費者信心驟降情況下，這些措施不太可能明顯提振經濟成長。