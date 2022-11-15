小摩分析師放棄頑固多頭觀點 稱經濟衰退風險仍高

今年美股一路下挫，但摩根大通知名分析師 Marko Kolanovic 大部分時間維持看漲，在最新的報告中，他進一步放棄頑固多頭的立場。

這位摩根大通全球研究聯席主管表示，由於經濟衰退風險仍然很高，他正在減少股票增持。

Kolanovic 上個月發表了類似的決定，當時他削減了股票增持和債券減持的規模，理由是央行政策和地緣政治的風險不斷增加。

Kolanovic 在本周給客戶的報告中寫道，隨著聯邦基金利率接近 5%，除非聯準會「更有意義地轉向」，否則經濟衰退將難以避免。

他表示，雖然他仍然增持股票並且長期看好美股，但摩根大通利用上周的反彈，作為適度減少股票超額配置的機會。

Kolanovic 指出，經濟衰退風險仍在上升，這打擊了樂觀情緒，而 10 月 CPI 數據為異常，未能降低央行繼續快速拉高利率的風險。

Kolanovic 在去年的機構投資者調查中，被評為股票策略師的第一名。但在 2022 年迄今為止，他的看漲預測並沒有得到實現。今年夏季，他堅稱美股有望在 2022 年逐步復甦，標普 500 指數很可能在年底持平，並一再呼籲投資者逢低買入。

上周四由 CPI 推動的反彈，讓投資者看到美股提升希望。目前，標普 500 指數較 10 月中旬的低點上漲了近 11%，並接近 200 日移動平均線，可能意味著更大的反彈空間。

另外，Kolanovic 還對其模型投資組合進行了其他調整，其中包括—退出美元多頭傾向；將此前的新興市場主權債券減持調整為中性；增加對公司債曝險，專注於高收益債券；以及作為地緣政治風險和通膨的對沖，繼續增持大宗商品等策略。