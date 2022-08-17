〈財報〉勞氏第2季獲利佳 營收受春季縮短影響

勞氏 (Lowe’s)(LOW-US) 周三 (17 日) 公布的第 2 季獲利超出分析師的預期。該公司表示，營運改善抵消了低於預期的銷售額，銷售額是因春季縮短而受到損害。

這家家居裝修零售商表示，對某些非必需品的需求下降也損害了自己動手做 (DIY) 客戶的銷售。這部分則被承包商和電工等專業人士的銷售額增加所抵消。

可比銷售額整體下降 0.3%，但美國的家居裝修較去年同期略增 0.2%。

勞氏 CEO 艾利森 (Marvin R. Ellison) 在財報聲明中表示，「我很高興我們的團隊推動營業獲利率上升並有效地管理了庫存，即使銷售額低於預期，這也清楚地反映出我們對經運紀律和生產力的不懈關注。」

該公司上季財內谷與 Refinitiv 對分析師的預期相比如下：

●調整後每股獲利 4.67 美分，高於預期的 4.58 美元

●營收 274.8 億美元，低於預期的 281.2 億美元

勞氏表示，它現在預計今年總銷售額和可比銷售額將接近其財測範圍的底部。之前它預測銷售額在為 970 至 990 億美元間，可比銷售額將在下降 1% 至上升 1% 之間。營收和獲利預期將接近其之前預測的高端。

該公司股價在周三盤前交易中上漲約 3%。

截至 7 月 29 日當季，勞氏淨利為 29.9 億美元，低於去年的 30.2 億美元。營收從一年前的 275.7 億美元下滑至 274.8 億美元。

家得寶 (Home Depot)(HD-US) 周二 (16 日) 公布第 2 季業績優於預期， 並符合其財測。許多人在疫情期間待在家裡，進行家居裝修項目，投資人一直在觀察這種支出是否能持續下去

勞氏的客戶組合與家得寶不同。後者往往靠專業人士獲得更多的銷售額。勞氏比較依賴 DIY 客戶，這使得它更容易受到需求變化的影響。

艾利森在財報聲明中指出，「上半年業績受到占 75% 的 DIY 客戶不成比例的影響，但這部分被連續 9 季兩位數的專業人士銷售額成長所抵銷。」