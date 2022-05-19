〈崇越法說〉配合台積電新設日本子公司 預告將前往馬來西亞設點

半導體材料通路商崇越 (5434-TW) 今 (19) 日召開法說會，執行長李正榮表示，崇越 4 月配合半導體客戶前往日本設廠，新成立竣川商事株式會社，可望就近服務客戶，另外，隨著鴻海 (2317-TW) 前往馬來西亞建新廠，崇越也將前往當地設點，掌握訂單機會。

崇越近期跟隨大客戶緊密布局，除日本外，也早在去年 5 月就前往美國設立子公司，李正榮指出，去年成立 TOPCO SCIENTIFIC USA CORP. 後，已派駐 2 位工作人員進駐，待工作簽證取得後，會再陸續增派人員前往。

美國子公司現階段已在申請 Vendor code，化學品如海運、空運也已開始演練，以確定未來執行效率維持穩定，不過，由於美國當地土地申請手續繁複，取得時程比公司預期慢，但取得 4 萬坪土地的目標並沒有改變。

另外，崇越因應全球半導體廠雨後春筍般建置，也預告將前往馬來西亞設立新據點，將在下次說會與大家報告；董事長潘重良補充，現今已看到鴻海將前往大馬興建 12 吋晶圓廠，崇越將掌握訂單契機。

整體工程訂單，潘重良表示，現階段包括台灣、中國，在手訂單各 30 億元左右，中國除半導體新建廠案建，還有 LCD 擴建案，預期未來接案會朝向整廠合約為主，海外除了格芯 (GFS-US) 新加坡廠外，還有聯電 (2303-TW)(UMC-US) 新加坡新廠等，會積極爭取，台灣接單狀況也非常好。