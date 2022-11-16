面板雙虎居全球醫療面板過半市占 下月揮軍醫療科技展

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 近年積極布局高值化市場商機，其中，在智慧醫療領域上雙虎合計拿下全球醫療面板過半市占，下個月也將各自透過子公司達擎、睿生光電 (3481-TW) 揮軍參與醫療科技展。

友達表示，旗下子公司達擎近年積極布局智慧醫療，將在 2022 台灣醫療科技展發表最新尖端醫療顯示器解決方案，達擎是友達在 2021 年將旗下通用顯示器、公共訊息顯示器事業單位分隔獨立成立，做為集團加速場域經濟、價值鏈延伸布局的重要一環。

群創則將透過旗下睿生光電在醫療科技展中，展示一系列智慧精準醫療解決方案，目前睿生光電主攻 X 光平板感測器元件、X 光平板感測器模組等醫療應用，今年前三季純益達約 1.71 億元、每股賺 4.87 元，日前已通過證交所審議，預期最快年底前由興櫃轉上市。

另一方面，台灣企業永續獎 (GCSA)、全球永續獎 (TCSA) 今(16) 日頒獎，面板雙虎也分別拿下 9 項、10 項大獎。

友達獲頒中文報告書白金獎、英文報告書金獎、氣候領袖獎、水資源管理領袖獎、循環經濟領袖獎、人權實踐與發展領袖獎、永續供應鏈領袖獎、創新成長領袖獎等，同時因引領產業推動低碳轉型、攜手價值鏈創建共好的永續藍圖，也獲得製造業組十大永續典範獎二連冠殊榮。

群創則榮獲全球企業永續獎中，英文永續報告書銅獎、最佳案例獎 (Create a circular factory)，並獲頒台灣企業永續獎中，包含台灣百大永續典範企業、永續報告書白金級、氣候領袖獎、資訊安全領袖獎、水資源管理領袖獎、循環經濟領袖獎、人才發展領袖獎、創意溝通領袖獎等 8 項大獎。