崇越半導體工程、材料業績雙增 今年營收首跨500億元

儘管半導體產業雜音不斷，不過上游材料、工程端現階段仍供不應求，崇越 (5434-TW) 兩大業務接單也暢旺，除了半導體材料已全面漲價，工程也因接獲美系記憶體、台系晶圓代工廠訂單，法人估，崇越今年營收將首度跨越 500 億元，年增 17%。

崇越上半年因應原廠策略、成本與運費增加還有日圓貶值等因素、調漲矽晶圓、光阻液、晶圓載具 (FOUP) 等各類半導體材料價格，其中，矽晶圓已與客戶簽訂長約，價格逐年調漲趨勢不變，晶圓載具也自去年起，多次調漲售價，年初至今漲幅也達 20%。

至於光阻液、研磨液也有 5-20% 的漲幅，尤其隨著台灣 EUV 光阻液的產能穩步擴增，也帶動半導體材料業績穩健成長，呈現量價齊揚。

工程方面，崇越主要承接水資源工程案件，包括美光 (MU-US)、力積電 (6770-TW) 皆為客戶，今年更新接格芯 (GFS-US) 新加坡廠訂單，相關案件也逐步在今年發酵，上半年工程業績就將近 34 億元，已達去年全年工程業績的 8 成。

下半年隨著中國封控影響淡化，崇越部分遞延營收也加速認列，加上下半年因預算考量、通常為工程營收的認列高峰，法人看好，崇越今年工程業績將重返成長，達 65 億元，年增至少 5 成起跳。