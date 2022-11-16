〈童子賢開講〉升息像打抗生素 觀察明年夏天來臨前能否結束

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (16) 日以台灣玉山科技協會理事長身分出席國鼎論壇，會後面對媒體詢問景氣，童子賢形容，各國猛烈升息有點像是在吃抗生素，要觀察能不能在明年夏天來臨前結束，至於和碩前三季表現還不錯，近期進入冬藏，大家要平安過冬天。

童子賢說，原本今年春天樂觀預期產業庫存去化需花費 1-2 季時間，但年中以來陸續發生上海封控、各國強勢升息、地緣政治緊張等非預期因素，影響整體消費力、出口、生產也不順，以個人電腦 (PC) 產業為例，今年 4-5 月出現反轉，6-7 月在通膨加劇下，消費力道大幅減弱。

童子賢進一步指出，各國強勢升息打通膨，近乎半年時間就把過去 5-6 年 QE(量化寬鬆) 收回來，台灣企業短期借款利息就大增 4 倍，而受升息影響，貨幣不足以支持股市，也導致股市大幅度修正，國際科技大廠近期甚至傳出縮減人力的消息。

媒體也關注台灣科技業會不會也出現裁員潮，童子賢認為，至少目前沒有看到相關跡象，且企業也有社會責任，如果裁員後隔年景氣好轉，人可能就找不回來，目前看明年景氣依舊混沌，就算疫情、戰爭影響逐步去除，還是要看消費意願是否回溫。

和碩對今年第四季整體營運相對保守，估第四季筆電將持續反映市場需求疲弱，出貨量將季減 15-20%，桌機主板需求同樣疲弱，加上淡季提早來臨，估出貨也將季減 50-55%。