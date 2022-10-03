和碩全球布局跨大步 印度廠舉行揭牌儀式

代工廠和碩 (4938-TW) 近年積極擴大全球布局，繼上月增資越南子公司後，據印度媒體報導，和碩近期也在印度正式舉行揭牌儀式，隨著蘋果 (AAPL-US) 持續擴大印度生產規劃，和碩、鴻海 (2317-TW) 與緯創 (3231-TW) 可望同步受惠。

和碩今日也證實上周印度廠舉行揭牌儀式，據了解，和碩印度廠早在今年 4 月已小量生產，符合年初對今年整體營運布局的方向，包含積極調整全球產能，持續在越南、印度、北美地區進行新生產基地建置與擴充。

和碩在 2021 年 2 月與印度泰米爾納德邦 (Tamil Nadu) 政府簽署 MOU(合作備忘錄)，並確定首座印度廠將設在清奈近郊的 Mahindra World City 經濟特區，該廠也在雙方備忘錄簽訂 18 個月後正式揭牌啟用，依據當地媒體報導照片顯示，和碩副董事長程建中也親自出席典禮。

印度媒體指出，和碩印度廠共耗資 110 億盧比 (約新台幣 42.86 億元)，並預計招募 1.4 萬名員工，可望符合當地政府生產激勵計畫 (PLI)，並成為鴻海、緯創後蘋果第三家協力組裝廠，用於組裝智慧型手機等產品。

鴻海、緯創皆已在印度班加羅爾設有工廠，生產 iPhone SE、iPhone 12、iPhone 13 等蘋果智慧型手機，鴻海近期也傳出將在印度生產最新款 iPhone14，隨著和碩印度廠正式上線，預期將先生產 iPhone 12，後續再逐步組裝 iPhone 13 等產品。

營運方面，和碩第三季受惠客戶新品拉貨下，預期資訊、通訊、消費等三大產品線都將維持成長，值得關注的是，和碩今年主力負責的 6.7 吋機種也預計在 10 月 7 日正式開賣，可望為營運再添動能。