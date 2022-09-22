和碩集團強化海外布局 再砸1億美元增資越南子公司

電子大廠和碩 (4938-TW) 今 (22) 日代子公司鎧勝控股公告，將增資越南子公司 PEGATRON VIETNAM COMPANY LIMITED，金額為 1 億美元(約新台幣 29.72 億元)，為因應業務需求的長期投資，值得注意的是，和碩上周也通過鎧勝控股投資墨西哥廠，持續強化海外布局。

和碩 14 日才通過由鎧勝控股增資墨西哥子公司 PEGATRON Mexico S.A. de C.V.，金額達 5000 萬美元 (約新台幣 14.86 億元)，同樣是支應業務需求的長期投資。

在本輪投資後，鎧勝將分別持有墨西哥、越南子公司各約 44.63%、40% 持股，不過由於和碩已將鎧勝私有化且 100% 持有，因此從集團角度來看，和碩仍 100% 持有墨西哥、越南子公司，對此和碩也說，投資規劃皆以集團財務效率為最大考量。

和碩近年積極與客戶及供應商合作，在產能上作最適當調配，並積極調整全球產能布局，持續在越南、印度、北美地區進行新生產基地建置與擴充，同時依據市場及客戶需求，持續做產能移轉，提高整體生產效率，和碩原本就預估今年資本支出將達約 5 億美元，較去年實際支出 3.85 億美元，年增 29.87%。

營運方面，和碩 8 月受惠消費性電子、通訊產品表現優於預期，加上客戶拉貨動能，單月營收攀上同期新高，展望第三季，也維持對資訊、通訊、消費等三大產品線成長看法，但筆電出貨轉趨保守，預期將略低於原預期的季增 20-25%，不過桌機主板衰退幅度可望較原預期 30-35% 收斂，非筆電業務維持季增看法。