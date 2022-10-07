JIP東芝私有化提案 傳中部電力和歐力士將各出資1000億日元

《日本經濟新聞》周四 (6 日) 報導東芝 (Toshiba) 企業重組的最新進展，據傳中部電力將響應日本產業夥伴 (JIP) 提案，將出資近 1000 億日元，歐力士 (Orix) 也考慮出資約 1000 億日元規模。

JIP 正設法打造以日本企業為主的框架，要募資 1 兆日元規模。

東芝和中部電力的淵源深厚，東芝生產蒸汽渦輪發電機等設備，也提供各種與電力基礎設施相關的營運系統和維護檢修服務，並獲得中部電力的大量採用。例如，位在日本靜岡縣的濱岡核能發電廠的反應爐就使用東芝的產品，而在維護及重啟營運方面，東芝和中部電力也有合作關係。

中部電力評估出資之後，未來不只發電河做，若是輸配電業務也攜手，將帶來良好綜效。東芝已經著手研發高溫氣冷反應爐 (HTGR) 、次世代核子反應爐，中部電力有意合作。

策略投資方面，中部電力計劃於 2022 年度到 2025 年度之間，合計砸下 4500 億日元，這回投資東芝的近 1000 億日元資金就是從中而來。

歐力士則正擴大事業投資，今後 3 年左右的投資規模將擴大至 1 兆日元，東芝就是該公司的投資對象之一。

東芝企業重組案在 7 月共有四組人馬進入第 2 階段的提案審查，包括日本官民基金 JIC 和 JIP 所共組的團隊、美國貝恩資本 (Bain Capital)、歐系的 CVC Capital Partners，以及加拿大的資產管理公司 Brookfield。

不過後來 JIC 和 JIP 因為理念不合，已經拆夥。目前 JIC 正考慮和貝恩資本合作。

東芝目前市值約 2.2 兆日元，若要推動私有化，需要有將近 3 兆日元的資金。JIP 希望透過募資取得 1 兆日元規模資金，集資對象除了中部電力和歐力士之外，JIP 似乎也和 JR 東海、東麗和日本生命保險等企業接觸當中。