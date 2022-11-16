美銀調查：超過9成基金經理人 估明年出現停滯性通膨

美國銀行最新調查顯示，超過 9 成受訪基金經理人預計，明年將會出現停滯性通膨。

美銀在 11 月 4 日至 11 月 10 日調查 309 名基金經理人的結果顯示，高達 92% 受訪者預計，明年經濟成長將低於過往趨勢，同時通膨將高於水準。只有 7% 受訪者預計經濟成長和通膨都將低於趨勢水準。

此外，調查也顯示，77% 基金經理人預期明年全球經濟將陷入衰退，比例創下 2020 年 4 月 疫情初期高點約 90% 以來新高。目前，投資人的現金配置仍遠高於長期平均水準的 4.9%，達到 6.2%。

受訪者也預估，美聯準會 (Fed) 將等到核心個人消費支出物價指數 (PCE) 降至 4% 以下，才會停止升息。 近期數據顯示，美國 9 月核心 PCE 年增率為 5.1%。

在被問及最擔憂的「尾端風險」(tail risk) 時，32% 經理人認為是高通膨，而擔憂地緣政治惡化、央行保持鷹派態度以及全球經濟深度衰退的比例，各佔 18%，只有 1% 的人認為明年會出現債務通縮。

2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 先前表示，全球可能正面臨著前所未有的長達 10 年停滯通膨型債務危機，即 1970 年代式的停滯性通膨與 2008 年式的債務危機合流。

羅比尼表示，上半年美國經濟已經連續兩季負成長，但就業仍然強勁，所以沒正式落入衰退。但現在勞動力市場正在走軟，因此美國和其他發達經濟體可能會在今年底陷入衰退。