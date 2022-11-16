物聯智慧獲兩項跨界應用技術服務能量認證

台灣雲端軟體服務領域尖兵物聯智慧 (6565-TW)，今年以” 資料經濟類” 及” 智慧農業科技” 服務實績，分別獲得經濟部工業局、行政院農委會給予「技術服務機構能量登錄」認證，經由各界領域專家以嚴謹標準審查，證明物聯智慧具備了提供不同領域的客戶實現物聯網應用解決方案的經驗與能力。

物聯智慧今年獲得政府兩大產業別、共計五項技術服務項目的認可，分別為經濟部工業局在「資料經濟類別」發給” 資料分析與加值應用服務”、” 資料取得處理與平台建置交易服務” 兩個項目；行政院農委會則是在「智慧農業科技服務」領域，發給” 資訊服務”、” 系統整合服務”、” 人工智慧技術服務” 三個項目的服務能量認證。

多年來物聯智慧以 Kalay 雲端平台串接不同領域的物聯網硬體設備，對各種應用領域提供多元化雲端解決方案，以影像監控為核心，向外擴及專業安防監控、車隊影像管理、工程巡檢監控、各種 AI 影像監控應用等；而這兩年推出的”Nebula IoT” 協議則讓是 Kalay 雲端平台升級完成感測類裝置的硬體及數據整合，適用的場域因此更加多元，從智慧家庭、智慧校園節能、家用機上盒結合居家安全監控，到智慧酪農應用等等，這次以紮實的技術能量與豐富的服務經驗獲得政府官方認證，實至名歸。

進一步了解這次所取得” 技術服務能量登錄” 之應用實績，在「資料經濟類」主要以”IoT 設備管理平台 (Data Management Platform, DMP)” 為國內居領導地位的寬頻服務業者提供一套客製化「智慧物聯網服務平台」，並包含一款智慧硬體裝置 (智慧 AI 監控攝影機) 的整合、三款終端應用程式 (App) 的設計及開發。經由智慧管理後台的可視化數據分析、設備管理、專案管理、權限管理、即時影像監控等功能，讓寬頻業者的管理階層能有效掌握設備及用戶狀態，並做到異常預警及故障排查，使總公司營運管理部門透過後台介面即可掌握全台灣 12 家分公司分銷出去的所有用戶及設備狀態，藉由物聯智慧所提供之物聯網雲端整合技術與服務，達成擴大對用戶的服務範疇，不但帶動用戶數的穩定成長，同時又讓各家戶內的終端使用者享受便利與科技兼具的寬頻視聽娛樂服務，

而在「智慧農業科技服務」的實績方面，則是在酪農產業的牧場環境，將不同物聯網裝置資料上傳至雲端平台，透過影像辨識、感測數據等資訊的蒐集，打造一套 AI 辨識與分析系統，協助牧場人員快速掌握牛 / 羊隻健康、提高配種及泌乳生產力，也解決國內畜牧產業勞動人力短缺的問題。這套從設備到雲端的一條龍整合服務，建立 AI 專家系統分析與預警機制，讓牧場管理者透過行動裝置或電腦在任何時間及地點，都能即時取得雲端之牛 / 羊隻歷史與即時健康資訊，並且能進一步提升供應鏈管理品質、降低管理成本。目前這套解決方案陸續提供給全台特定牧場進行進一步開發及實驗。

政府推動國內資訊業、工業、農業升級轉型不餘遺力，透過具公信力的認證機制扶持國內企業轉型發展，也建構公平的競爭環境，讓優質企業得以有更多擴散服務的機會，也是促進經濟活絡發展的良方。這次物聯智慧取得雙料認證，對企業而言是殊榮也是肯定，對其客戶而言則是品質及能力的信賴與保證。