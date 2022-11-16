〈裕隆集團展望〉新安東京理賠險損失上調至370億元 季增27%

裕隆 (2201-TW) 今 (16) 日召開法說會，受到轉投資新安東京海上保險防疫險賠償金影響，第三季持續虧損，公司指出，防疫險理賠損失 (含賠款準備提列) 將上調至 370 億元，較第二季增加 27%。

裕隆表示，防疫險理賠損失將較前季增加 80 億元，截至第三季已賠償 321 億元，預期隨著未來政府政策鬆綁、疫情趨緩，會持續調整認列損失，本月新安東京也將規劃增資，充實營運資金。

裕隆表示，由於防疫險屬一次性影響，以全年角度來看，若不含新安東京虧損，今年每股純益仍可達 4.9 元，符合公司預期。

裕隆第三季營收 192.86 億元，稅後虧損 1.26 億元，每股虧損 0.13 元，持續受認列轉投資新安東京海上產險防疫保單理賠虧損，但幅度較第二季每股虧損 3.97 元改善。

至於車市市況，裕隆表示，國內今年前 10 月營收較去年下滑 5.6%，主要受到晶片短缺影響，儘管新品牌、新改車款推出市場，但總體經濟不確定性、通膨影響消費力道，市況仍保守預估，全年銷量預計約 42 萬輛，較上季預期持平。

中國市場方面，今年前 10 月銷量較去年成長 4.6%，主要受惠購置稅減徵等利多政策出台，刺激中國今年汽車銷量，預計今年中國市場汽車銷量將達 2750 萬台，較前季上調近 2%。

另外，關於新店裕隆城商業區開發進度，裕隆說明，商場建物樓層規劃為 B3-8F，約為 4.3 萬坪，其中，B1F-4F 為誠品商場、5F-6F 為商場、7F-8F 為威秀影廳，已完成商場使用執照並點交租戶，室內裝修工程持續進行中，預計明年第三季開業。

旗下納智捷 n7 電動車進度方面，公司指出，n7 目前處於整車、零件的安全性與驗證測試階段，需要一定時間通過流程，預計明年第四季末開始生產，2.5 萬筆電動車訂單將於 2024 年第一季將全數出車。