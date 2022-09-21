外資金融業招募新血 啟動年末徵才計畫

金融業啟動年底徵才計畫，滙豐 (台灣) 銀行 2023「年輕銀行家培育計畫」預計網羅 10 到 15 名新血，提供為期 18 個月到 2 年不等的訓練；安聯人壽也祭出擴編計畫，預計在 2025 年達成業務大軍萬人目標。

滙豐 (台灣) 銀行的 2023「年輕銀行家培育計畫」正式開募，即日起到 10 月 31 日止受理報名，規劃招募 10 到 15 位金融新血，以為期 18 個月至 2 年不等的訓練培育金融業生力軍。

此外，滙豐銀行也同步啟動短期實習培訓計畫，申請期限同樣到 10 月 31 日截止，目標鎖定對金融業有興趣，目前就讀大三、碩一或是將在 2024 年畢業的學生，在畢業前優先於世界級金融集團歷練，預先為自己規劃璀璨未來。

滙豐銀行表示，「暑期實習生培育計畫」將在 2023 年 7 月進行為期 8 週的紮實培訓，實際參與銀行營運業務，在步調快速的金融環境中，提早為成功的銀行職涯奠定良好基礎。表現優異的實習生，更有機會直接晉升為 2024 年「年輕銀行家培育計畫」的一員。

安聯人壽則持續推出增員計畫，自 9 月下旬起舉辦一連串的大型的徵才活動，延攬各界人才，為安聯人壽業務團隊挹注新血，穩健朝 2025 年業務大軍增至 1 萬人之目標邁進。

根據安聯人壽規劃，業務部隊增員計畫，領先業界推出兼具紮實訓練及優渥獎勵制度的「百萬領袖創業計畫」，提供新進業務同仁專屬 36 個月國際培訓課程、百萬成處創業基金、24 個月專案津貼，大舉徵才持續搶占在台灣保險業務菁英的市占率。

受疫情影響，國內壽險業務大軍今 (2022) 年持續流失，面臨 38 萬人次「保衛戰」，安聯人壽逆勢操作使得業務員人數不減反增，是壽險業中「唯二」兩家正成長的公司，在業務員一片衰退浪潮中，安聯逆勢突圍的秘訣備受矚目。

安聯業務長劉育群指出，展望未來，安聯人壽將透過一系列徵才及新人培育計畫全力發展業務菁英團隊，朝組織快速成長，並挑戰 2025 年將業務大軍規模擴編至 1 萬人的目標。