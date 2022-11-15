銳元科技遭美列入制裁對象 經部：已加強相關管制

美國國務院與財政部外國資產管制辦公室 (OFAC)14 日再對俄羅斯軍事供應鏈祭出制裁，制裁名單赫見台灣銳元科技，對此，經濟部今 (15) 日指出，該公司為俄國籍人士在台設立的一人公司，貿易局年中即掌握該公司將具有軍事應用的半導體銷往俄國情事，並已與財政部關務署合作對其加強相關管制。

經濟部強調，我國身為國際自由民主陣營成員，自俄羅斯入侵烏克蘭後，即配合國際友盟加強對俄羅斯出口管制，今年 3 月 1 日也宣布對「瓦聖納協議」規範的軍商兩用貨品，銷往俄羅斯的出口許可採從嚴審查，後續在 4 月 6 日公告「輸往俄羅斯高科技貨品清單」57 項，擴大對俄國出口管制與友盟一致。

截至目前為止，經濟部說，相關出口管制措施在與財政部等單位密切協調合作，以及國內主要高科技業者配合下，已避免高科技貨品銷往俄羅斯幫助其軍工產業發展與武器生產。

經濟部也補充，同一俄籍代表人在台設立的另家公司，貿易局也會併同注意，防堵其出口軍商兩用貨品作為侵略使用。

另一方面，針對外媒報導 IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 去台化意象一事，除聯發科已發表重大訊息澄清外，經濟部說明，台灣擁有完整的上中下游半導體產業鏈、40 年以上的半導體人才培育，投資環境安全且遵循民主法制，將持續吸引全球半導體供應鏈來台擴大投資。

經濟部強調，台灣生態鏈難以複製、難以取代，且將隨生產效率領先全球而持續壯大，所謂「去台化」議題，是無效炒作。