Apple Watch國際漫遊來了 中華電率先提供

蘋果 (AAPL-US) 今年新上市的 Apple Watch 首度支援國際漫遊，中華電 (2412-TW) 今 (27) 日宣布率先提供該服務，也是台灣首波唯一支援 Apple Watch 國際漫遊服務的電信業者。同時因應國境開放、國人出國需求大增，祭出漫遊優惠價。

蘋果今年推出三款新 Apple Watch，除了首度增加體溫感測功能外，也加入車禍偵測、國際漫遊等功能，其中，國際漫遊適用全球超過 30 家電信業者，中華電是台灣首波支援的業者。

中華電說明，即日起持有 Apple Watch Series 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra 及 Apple Watch Series5 以上錶款的行動通信版 (GPS+Cellular)，並申辦中華電信國際漫遊方案與 One Number 一號多機服務的客戶，即可享受 Apple Watch 國際漫遊服務。

不過，使用該服務前， iPhone 需先更新至 iOS 16 作業系統版本、Apple Watch 需更新至 watchOS 9.1，搶先於國外漫遊期間，體驗用 Apple Watch 打電話、上網的生活新型態。

中華電也祭出相關優惠方案、提供 One Number 服務優惠，即日起至 12 月 31 日止，申請 One Number 贈點方案享月租費優惠價 149 元等優惠。另外，為迎接國境開放，日前推出的「日本、韓國超值型漫遊上網方案」，提供日本「1 天最低平均只要 61 元起」及韓國「平均 1 天只要 49 元起」的漫遊優惠價。依內部統計，日、韓漫遊服務申辦人次較 9 月同期成長 5.5 倍。