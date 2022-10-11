iPhone 14上市 中華電坐穩三冠王寶座 前9月EPS 3.62元

電信三雄今 (11) 日公告自結數，受惠 iPhone 14 系列開賣，三家電信商 9 月營收同寫雙增；獲利方面，中華電 (2412-TW)9 月每股純益 0.41 元、第三季 1.2 元、前 9 月 3.62 元，均贏過台灣大 (3045-TW) 與遠傳 (4904-TW)，坐穩三冠王寶座。

電信三雄 9 月、第三季與前三季自結 (EPS) 中華電 遠傳 台灣大 9 月 0.41 0.24 0.32 第三季 1.2 0.74 1 累計前三季 3.62 2.17 3.03 資料來源: 各電信商 / 製表: 記者沈筱禎

中華電

受惠 iPhone 14 系列開賣等核心業務，9 月營收雙增、達 189.9 億元，月增 9.5%、年增 9.8%；EBITDA 76.2 億元，月增 6%、年增 5.2%；稅後純益 31.6 億元，月增 5%、年減 8.2%，每股純益 0.41 元。

第三季營收 535.1 億元，季增 2%、年增 5.2%；EBITDA 221.3 億元，季增 0.7%、年增 5%；稅後純益 93.3 億元，季減 3.6%、年減 0.4%，每股純益 1.2 元。

累計前 9 月營收 1572.4 億元，年增 4.4%；EBITDA 654.4 億元，年增 4.7%；稅後純益 280.5 億元，年增 3.4% 每股純益 3.62 元。

核心業務方面，5G 用戶數與整體 090 門號數持續增加，帶動行動服務營收成長，行動月租型 ARPU 年增 1.9%，已 18 個月上揚；銷貨收入則受惠 iPhone 14 系列開賣，整體銷貨收入大幅提升；固網寬頻表現穩定，此外，「速在必行」方案加速客戶升速，衝高 Wi-Fi 營收，使寬頻接取營收與數據網路營收雙雙攀升，寬頻 ARPU 年增 2.1%，為連續 21 個月年成長。

截至今年 9 月與財測相比，營收達成率 101.4%-101.9%，營業淨利達成率 104.5%-107.2%，稅前盈餘達成率 105.6%-108.5%，每股純益達成率 105.5%-108.9%，皆大幅超越財測目標。

遠傳

由於 iPhone 14 系列熱賣帶動手機業務強勁成長、吸引用戶升級 5G，加上新經濟營收挹注，9 月營收雙增，達 84.39 億元，月增 22%、年增 13%；EBITDA 25.64 億元，月減 1%、年增 5.4%；稅後純益 7.87 億元，月減 5.2%、年增 10.4%，每股純益 0.24 元。

第三季營收 221.55 億元，季增 6.9%、年增 7%；EBITDA 76.97 億元，季增 0.68%、年增 7.9%；稅後純益 24.23 億元，季增 4.8%，，若扣除去年 7 月業外收益，年增 15%，每股純益 0.74 元。

前 9 月營收 647.83 億元，年增 6.1%；EBITDA 229.08 億元，年增 9.5%；稅後純益 70.60 億元，若扣除去年 7 月業外收益，年增 19.8%，每股純益 2.17 元。

遠傳第三季營收超越財測達成率、達 103%，EBITDA 達成率 101%，每股純益達成率 104%；累計前 9 月每股純益已達成全年度財測目標的 77%。

業務表現方面，iPhone 新機銷售暢旺，挹注總用戶數、月租型用戶數持續成長，月租型客戶流失率維持低檔，此外，也讓 5G 滲透率提升拉抬 ARPU 成長，行動服務營收年成長率達 3.4%、客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 年增 2.7%，連續 19 個月正成長；月租型 ARPU 年增 2.7%，連 9 個月正成長。

遠傳數位轉型效益持續擴大，在資通訊業務、個人數位服務營收助攻下，9 月新經濟營收年增 26%，其中資通訊業務營收年增 33%；累計前 9 月新經濟營收年增 23%，營收佔比達 19%。

台灣大

9 月營收 135.8 億元，月增 0.2%、年增 11%；EBITDA 27 億元，月減 6%、年減 1.4%；稅後純益 9.1 億元，月減 4.2%、年增 3%，每股純益 0.32 元。

第三季營收 404.6 億元，季減 2%、年增 8.2%；EBITDA 84.5 億元，季減 3.7%、年減 0.47% 稅後純益 28.4 億元，季減 5%、與去年同期相當，每股純益 1 元。

前 9 月營收 1216 億元，年增 9.4%；EBITDA 256.9 億元，年增 3.5%；稅後純益 85.6 億元，年增 0.5%，每股純益 3.03 元。

台灣大表示，iPhone 14 全系列開賣，相關銷售數量較去年同期增加 20%，專案機申辦以月租費 1399 元為大宗，帶動 5G 月租型用戶數滲透率成長增速，且有助 ARPU 提升。9 月行動服務營收年增達 2%，電信服務營收並連續兩個月創 2020 年 1 月以來新高。

財務長兼發言人張家麒表示，9 月在新 iPhone、5G 與 Disney+、mo 幣多、好速成双三大獨門方案助攻下，智慧型手機月租 ARPU 年增 1.3%，連續 16 個月成長；企業用戶方面，除了數據服務營收持續成長，雲端及物聯網服務穩定，資通訊專案方面也有斬獲。