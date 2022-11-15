路透：美Freeport LNG廠延遲重啟 天然氣期貨回吐逾8%漲幅

《路透社》週一 (14 日) 報導，美國液化天然氣 (LNG) 最大出口商之一 Freeport LNG 旗下 LNG 廠重啟時間推遲到 12 月，美國天然氣期貨週一小幅收紅近 1%，回吐早前逾 8% 的漲幅。

Freeport LNG 墨西哥灣沿岸的 LNG 工廠於 6 月 8 日爆炸起火後，就被迫停止運營至今，原本該公司不斷重申 LNG 廠將在 11 月重啟，但近期聲明都未提及 11 月重啟的時間表。

Freeport LNG 墨西哥灣沿岸的 LNG 工廠於 6 月 8 日爆炸起火後，就被迫停止運營至今 (圖片：Freeport LNG 官網)

消息人士透露，Freeport LNG 重啟 LNG 工廠的時間表將延至 12 月，公司目前尚未向美國運輸部管道與危險物品安全管理局 (PHMSA) 提交恢復供氣服務的申請。



投行高盛、能源諮詢公司 Gelber & Associates 和其他調研機構的分析師表示，還沒提出申請意味 LNG 廠可能要等到 12 月才會恢復供應。

延長停產的消息進一步顛覆 LNG 市場行情，紐約商品交易所 (NYMEX) 12 月交割的天然氣期貨週三一度飆升逾 8%，接著小幅回落，收盤小漲 0.9% 至每百萬 Btu 5.933 美元。



Freeport LNG 為美國液化天然氣 (LNG) 最大出口商之一，每天可處理高達 21 億立方英尺 (bcfd) 的天然氣，產能每年最高可出口 1500 萬公噸液化天然氣。

天然氣期貨價格今年迄今漲幅高達約 61%，主因是供應中斷，以及對俄羅斯制裁導致全球天然氣價格大幅上漲，提高對美國出口的需求。