路透：美Freeport LNG廠延遲重啟 天然氣期貨回吐逾8%漲幅

路透：美Freeport LNG廠延遲重啟 天然氣期貨回吐逾8%漲幅 (圖片：Freeport LNG 官網)
路透：美Freeport LNG廠延遲重啟 天然氣期貨回吐逾8%漲幅 (圖片：Freeport LNG 官網)

《路透社》週一 (14 日) 報導，美國液化天然氣 (LNG) 最大出口商之一 Freeport LNG 旗下 LNG 廠重啟時間推遲到 12 月，美國天然氣期貨週一小幅收紅近 1%，回吐早前逾 8% 的漲幅。

Freeport LNG 墨西哥灣沿岸的 LNG 工廠於 6 月 8 日爆炸起火後，就被迫停止運營至今，原本該公司不斷重申 LNG 廠將在 11 月重啟，但近期聲明都未提及 11 月重啟的時間表。

Freeport LNG 墨西哥灣沿岸的 LNG 工廠於 6 月 8 日爆炸起火後，就被迫停止運營至今  (圖片：Freeport LNG 官網)
Freeport LNG 墨西哥灣沿岸的 LNG 工廠於 6 月 8 日爆炸起火後，就被迫停止運營至今  (圖片：Freeport LNG 官網)

消息人士透露，Freeport LNG 重啟 LNG 工廠的時間表將延至 12 月，公司目前尚未向美國運輸部管道與危險物品安全管理局 (PHMSA) 提交恢復供氣服務的申請。
 
投行高盛、能源諮詢公司 Gelber & Associates 和其他調研機構的分析師表示，還沒提出申請意味 LNG 廠可能要等到 12 月才會恢復供應。

延長停產的消息進一步顛覆 LNG 市場行情，紐約商品交易所 (NYMEX) 12 月交割的天然氣期貨週三一度飆升逾 8%，接著小幅回落，收盤小漲 0.9% 至每百萬 Btu 5.933 美元。
 
Freeport LNG 為美國液化天然氣 (LNG) 最大出口商之一，每天可處理高達 21 億立方英尺 (bcfd) 的天然氣，產能每年最高可出口 1500 萬公噸液化天然氣。

天然氣期貨價格今年迄今漲幅高達約 61%，主因是供應中斷，以及對俄羅斯制裁導致全球天然氣價格大幅上漲，提高對美國出口的需求。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+20.44%

$12,044

原投組報酬率

+14.68%

$11,468

投組標的成分

  • 40%

    昇銳

    3128

  • 20%

    新盛力

    4931

  • 20%

    振曜

    6143

  • 10%

    高力

    8996

  • 10%

    安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞