SEMI成立半導體氣候聯盟 台積電、日月光等大廠加入

國際半導體產業協會 (SEMI) 今 (3) 日宣布成立全球半導體氣候聯盟(SCC)，已有超過 60 家半導體廠響應參與，盼加速產業生態圈減少溫室氣體排放腳步；其中包括台積電(2330-TW)(TSM-US)、環球晶(6488-TW)、南亞科(2408-TW)、日月光等 5 家台廠都是創始會員。

SCC 為全球首個全由半導體價值鏈企業所組成的聯盟，承諾致力於實現以下目標與核心行動，包括透過共同方法、技術創新並保持密切溝通，持續減少溫室氣體排放；每年發佈三大碳排放範圍相關之年度進度報告；設定近期及長期減碳目標，於 2050 年達成淨零碳排。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，樂見日月光、環球晶、漢民科技、南亞科、台積電等 5 家台灣企業，率先響應成為 SCC 創始會員，共同為減緩全球暖化做出貢獻，希望更多台灣企業加入聯盟，發揮更深遠的產業影響力。

SSC 創始會員企業一致支持《巴黎協定》和相關協議抗升溫 1.5⁰C 目標，也認同於半導體價值鏈中推動氣候進程刻不容緩。SSC 成員包括 Google、超微 (AMD-US)、艾司摩爾 (ASML)、三星電子、SK 海力士、格芯、英特爾 (INTC-US)、美光 (MU-US) 等。

