永豐銀多元助攻淨零 2024年光電融資餘額挑戰千億元

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行今 (15) 日召開「綠色行動力」記者會，董事長曹為實表示，近 10 年積極推動綠色金融，透過推動創能、市場交易與儲能等各領域，助攻淨零永續，目前永豐銀行太陽能光電融資市佔第一，目標 2024 年挑戰光電融資餘額達千億元規模。

永豐銀行建構全方位綠色金融服務，曹為實表示，該行跨界協助再生能源發展，致力達成淨零排放目標；近 10 年持續推動創能、市場交易與儲能等各領域，旗下太陽能光電融資餘額迄今逾 700 億元、市占率為業界第一。

曹為實進一步指出，永豐今 (2022) 年跨足地熱發電、儲能等融資服務，並創新導入信託機制輔助民間綠電交易；同時攜手檢驗機構與企業夥伴，啟動上游供應鏈廠商溫室氣體盤查，協助淨零轉型。

展望明年，永豐銀行將持續深耕太陽能光電領域，挑戰 2024 年融資餘額達千億元規模，並拓展地熱、陸域風機與廢棄物發電等多元永續方案，同步創新綠色金融及數位科技服務，全方位協助台灣能源轉型。

永豐銀行表示，自 2013 年起啟動「太陽光電設備融資專案」，永豐為業界首家投入太陽能光電融資的金融機構，從第一年 800 萬度發電量，經過 5 年努力，至 2018 年合作案場總發電量已達 8 億度，可供二個澎湖的一年用電量；2019 年起更籌組大型光電場聯貸案，涵蓋屋頂型、漁電共生型、地面型與水面型等多元樣態，截至今年 10 月底，永豐融資合作太陽能光電廠逾 6900 座、裝置容量 2.68 GW，超越一座核能發電廠的裝置容量、可抵銷的碳排放量效益，相當於種滿 4 個台北市面積的樹木。

多元創能融資 驅動淨零轉型

為致力淨零永續目標，永豐銀行指出，將持續協助推動再生能源多元化，今年首度跨足地熱發電，以獨家融資方式，提供台東地區建廠所需資金，未來將持續攜手企業，逐步達成 2050 年 1.5 GW 政策目標。

此外，今年也開啟陸域風機融資服務，現已累積合作 8 座；同時領先業界開發儲能裝置專案融資服務。

推動綠電交易 促供應鏈淨零

同時，永豐銀行表示，旗下攜手售電業者打造綠電交易平台，藉由信託資金專款專用特性，強化金流安全管理機制，促進創能、購電及售電業者三方互信，推動民間綠電交易；與 BSI 英國標準協會合作，啟動大型企業上游供應鏈廠商溫室氣體盤查合作，跨界建構綠色供應鏈。