雲豹能源申請掛牌創新板 再生能源產業聚落可望成形

台灣創新板可望再迎生力軍，雲豹能源 (6869-TWG) 今 (15) 日申請創新板，這也是錼創科技 - KY、泓德能源後第 3 家申請掛牌的新創企業，證交所看好，在泓德與雲豹兩家能源公司加入後，可望讓創新板的再生能源產業聚落逐步成形。

證交所表示，雲豹能源是全方位綠能整合商，旗下擁有再生能源電廠開發、投資設置及維運管理等三大主軸業務，同時以永續能源列為核心理念，用專業及行動，讓綠能起飛並與世界接軌，落實節能減碳，打造台灣綠能家園。

證交所表示，雲豹能源目前所開發持有的太陽光電系統遍及全台，目標將太陽光電推廣至資源貧瘠地區，而雲豹能源經營版圖也跨足風力發電、儲能、售電平台、水資源及生質能發電等領域，以「策略聯盟各領域領頭羊」的合作模式，發揮雙贏效果，為台灣再生能源創造更高的產業價值，朝向全方位再生能源管理集團邁進。

證交所指出，歡迎綠能領域的新創企業也能申請加入台灣創新板，形成再生能源產業聚落。

另外，在證交所放寬創新板「合格投資人」條件限制，並攜手證券商共同鼓勵 更多投資人加入後，統計到今年 9 月底止，「合格投資人」戶數累計已突破 10 萬戶，與去 (110) 年底的 6.6 萬戶相比成長逾 50%。

證交所表示，創新板掛牌有助企業擴大營運、吸納優秀人才，為強化其效益，將持續多元招商引資、積極進行市場溝通，並適時檢討訂定更為合宜的上市條件規範，將創新板打造成為亞太地區科技創新事業的上市新品牌，並透過品牌價值，提升企業未來估值帶動正向循環。

