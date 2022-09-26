提高能見度 證交所雙管齊下拚企業創新板掛牌意願

國際股市遁入熊市，新創產業赴海外掛牌挑戰變大，為提高台灣新創產業市場能見度，證交所雙管齊下，以多元化管道交流溝通搭配法規鬆綁，提高產業到創新板掛牌的意願。

證交所表示，台股創新板自去年第 3 季開板以來，持續拜訪新創公司、創投機構等多元管道擴大交流，同時為降低新創進入資本市場的障礙，更鬆綁申請門檻，分別將市值與營收標準調降至 10 億元、1 億元，無營收或新藥研發之生技類市值則調降至 20 億元，落實扶植新創加速籌資發展，讓創新板成為孕育未來潛力獨角獸的搖籃。

其次，創新板上市滿 1 年後即可申請轉列一般板，增進新創公司上市計畫的營運彈性；此外還增訂承銷股數下限規定 (提撥承銷股數得不低於 300 萬股)，提升市場 配售效率；暨參考國外證券市場規定，調整承銷商協助法令遵循作業委任期間 (取消永久保薦責任，調整為上市掛牌日起至其後三年度止)，以增加法規合宜性並提 升創新板申請及輔導意願。

證交所指出，在國際股市欠佳之際，企業赴海外掛牌的新創估值與股價明顯遭到壓縮，考量台灣新創公司在國內能見度更勝於國外，因此打造「台灣創新板」盼能成為亞太地區創新科技產業上市首選，積極推動具關鍵核心技術，及創 新能力 (例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用) 或創新經營模式的公司申請掛牌，達成政府「精進新創發展環境」目標。

根據證交所統計，近 4 年全體上市公司籌資金額在 4553 億元至 8433 億元間，其中 IPO(首次公開發行) 籌資金額僅約 3%，餘為 SPO 股票及債券籌資等，顯示股資金動能充沛且具多元籌資管道，外資參與度也高，屬高流動性市場。

證交所指出，在全球競爭浪潮下，新創公司如能即早進入資本市場及善用資源，將有助於企業穩健發展、提升知名度及能見度、吸引招募優秀人才、增進企業價值及競爭優勢，打造新創企業勝利方程式。

證交所表示，「台灣創新板」為亞太地區創新事業的上市新品牌，透過資本市場 力量，形成創新資本的特色板塊與上市聚落，希望將創新產業的豐沛人才技術價值 留在臺灣，讓國內投資人參與共享新經濟產業的成長果實，與台灣資本市場共榮共好。

