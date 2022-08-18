創新板掛牌破蛋 證交所董座：還有8家正在談

創新板第一家企業顯示器技術 MircoLED 錼創科技 - KY(6854-TW) 今 (18) 日正式掛牌上市，證交所董事長林修銘表示，還有 8 家企業在洽談，今年 10 家目標會全力以赴，盡力達標。錼創科技 - KY 今日以 105 元掛牌上市，開盤即直攻漲停。

林修銘今天出席錼創科技 - KY 創新板掛牌典禮，會後受訪時指出，目前創新板是「先求有、再求好」，希望先吸引有創新能力的公司在台股市場掛牌，進而吸引更多優質公司與投資人青睞，希望透過創新板把台灣的創新力量留在台灣。

對於金管會訂定的創新板目標 10 家企業掛牌，對此，林修銘說，錼創掛牌上市後市場都在看它在創新板的表現，坦言目前還有 8 家企業還在談，產業涵蓋科技與新的商業模式等。

為活絡創新板市場，證交所日前宣布為活絡創新板市場，證交所祭出三大利多，包括：鬆綁法人認定資格、自然人財力證明，同時鼓勵券商擔任造市者，希望能擴大市場參與度並提高流動性。

其中法人資格認定部分，考量法人具備較高的風險承擔能力，因此修訂專業機構投資人或「具兩年以上證券交易投資經驗之法人」，提高證券商開戶作業便利性。

在自然人部分，證交所表示，考量亞洲鄰近交易所對創新企業交易板塊的投資人條件均較創新板寬鬆，因此將自然人財力證明從原本的新台幣「1000 萬元以上」修正為新台幣「500 萬元以上」，以利擴大創新板合格投資人人數。

在合格投資人部分，林修銘指出，目前合格投資人較去年增加約 7 到 8 倍，累計共有 10 萬名合格投資人，其中有 3.5 萬為自然人投資人，其餘皆為法人。