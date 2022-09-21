提高市場參與度 證交所鬆綁創新板三門檻

為吸引更多優質產業加入創新板，證交所再度鬆綁掛牌標準，包括調降第一類與第二類市值門檻與營收條件限制；另外，申請轉板年限則由上市掛牌日起屆滿 2 年縮短為 1 年，盼能擴大市場參與度。

證交所今 (21) 日再對創新板祭出政策利多，在上市市值部分，參考亞洲鄰國的制度，調降第一類與第二類上市市值與營收門檻。

首先是上市市值與營收限制，第一類上市市值從現行的 15 億元降為 10 億元，營收條件則從目前最近四季財報合計不低於 1.5 億元門檻，調降為 1 億元；第二類生醫類市值門檻則從 30 億元調降至 20 億元，但第三類市值維持 40 億元不變。

另外，申請轉板年限也從目前的上市掛牌日起屆滿 2 年縮短為 1 年。

在券商承銷端部分，證交所也新增「應提出承銷股數逾 300 萬股者得以不低於 300 萬股」承銷股數下限但書規定。

證交所指出，新增的承銷股數下限但書，是為了提升資本額較大新創公司的配售效率，適度減少市場胃納不足的風險，兼顧創新板上市規章的合理性及彈性。

證交所表示，承銷商委任期間調整為上市掛牌日起至其後 3 個會計年度為止，以分散承銷風險，但證交所會視個案狀況延長委任期間，以保留強化監理措施彈性。

證交所表示，「創新板」建置目的，旨在發揮資本市場扶植創新企業成長並助其擴大營運，發展過程中持續多元招商引資、加強市場溝通，並適時檢討訂定更為合宜的上市條件規範，將創新板打造成為亞太地區科技創新事業的上市新品牌。