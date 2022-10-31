創新板有望第2家掛牌 「能源界Uber」泓德能源申請掛牌

創新板有望出現第 2 家企業掛牌，有「能源界 Uber」之稱的泓德能源今 (31) 日送件申請 - 創新板。證交所表示，將持續推動更多具有「創新 + 永續」概念的新創公司掛牌籌資，擴大創新板規模。

證交所表示，創新板在國內資本市場被定位是主板市場，主要推動擁有關鍵核心技術，以及創新能力或創新經營模式的公司申請掛牌，包括新經濟、生技醫療與再生能源等產業都是市場鎖定目標

證交所指出，泓德能源是今年第 2 家申請國內創新板的新創公司，旗下包括電力開發及工程、資產管理及智慧電力服務等三大事業體，從開發、太陽能系統工程承攬、維運監控服務、發電事業資產管理、儲能系統、綠電售電平台以及電動車充電樁營運, 提供全方位能源服務。

泓德能源目標落實綠電普及化，同時運用自行研發智慧綠電系統 TITAN，導入 AI 演算法分析發電與用電數據資料庫，突破傳統電廠功能框架，成立電力調度戰情室，達到能源媒合及調度功能, 屬具創新型態智慧綠電公司。

泓德能源經營團隊 10 年前前往日本投資再生能源，2016 年響應政策回台布局，以太陽能發電併網量來看，短短幾年就躋身全台前十大，成立以來每年都有獲利，在新創公司中實屬難得。

證交所表示，創新板去 (110) 年第 3 季開板後，證交所除透過多元管道擴大交流，同時陸續鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間並調整承銷商協助法遵作業委任期間等規定，為新創公司走向資本市場鋪設更友善的最後一哩路。