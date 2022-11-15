〈台幣〉央行重兵防守小升收31.105元 續攀2個月高點

美股周一全面收黑，台股匯市今 (15) 日照樣走自己的路，護國神山台積電發威，帶動大盤狂漲 371 點，以 14546 點作收，新台幣兌美元匯率一度強升近 1 角，但央行佈下重兵防守，強力買匯沒收大部分的升幅，終場小升 1.1 分，收在 31.105 元，為連 3 升，創 2 個月新高，台北外匯市場成交值仍有 20.5 億美元的大量。

外資已連續 3 個交易日大買台股並匯入，新台幣兌美元今天一度升值 9.5 分，最高來到 31.021 元，逼近 31 元整數關卡，為 9 月中旬以來的高點，終場在央行進場調節下，以 31.105 元作收，小升 1.1 分。

台北外匯市場成交值達 20.5 億美元，元太外匯市場成交值 5.57 億美元，合計 26.07 億美元。

台股方面，台積電股價終場大漲近 8%、收 480 元，貢獻大盤約 267 點漲點，聯發科、聯電等半導體族群同步登高，加權指數終場上漲 371 點，收在 14546 點，逼近半年線。外資持續回流，今天再加碼買超約 348 億元，累計 3 個交易日已大買台股 1211 億元。

Fed 官員指出，市場對於意外降溫的通膨數據已過度反應，距離結束升息還有一段路要走，鷹派言論再現，加上美國期中選舉、拜習會等因素干擾，美股周一全面下挫，美元則自三個月低點反彈。

根據央行統計，美元指數今天下跌 0.42%，觀察主要貨幣兌美元表現，歐元升值 0.79%，韓元勁揚 0.63%，新加坡幣升值 0.39%，日元升值 0.11%，新台幣與人民幣均升值 0.04%。