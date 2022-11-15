台股站上14500點 三大法人買超289.98億元 外資3天狂買逾1200億元

台股今 (15) 日開高走高，台積電受波克夏大買 ADR 激勵，爆量飆漲近 8%，聯發科、聯電等半導體權值股同步吸金，帶領加權指數終場上漲 371 點，收在 14546 點，逼近半年線。三大法人合計買超 289.98 億元，外資持續回流，累計 3 個交易日已大買台股 1211 億元。

觀察法人資金動向，外資連續 2 日大買台股後，今天再加碼買超 347.94 億元；投信持續站在買方，買超 3.96 億元，寫下連 14 買；自營商則是連續第 6 個交易日賣超，共賣 61.97 億元。三大法人合計買超 289.98 億元。

台積電 (2330-TW) 今天股價一度衝上 487 元、漲幅超過 9%，終場漲近 8%、收 480 元，站上半年線，市值回升至 12.44 兆元。台積電貢獻大盤約 267 點漲點。

台積電股價狂飆，相關供應鏈概念股也一吐悶氣，弘塑、精材、光洋科三檔強勢亮燈漲停，其他包括中砂、帆宣、辛耘、家登、上品、世界等多檔均氣勢如虹。

其他電子權值股方面，晶圓代工廠聯電今天強漲 3.8%，收在 46.6 元，有望挑戰收復年線；聯發科站上 700 元大關，收漲 3.6%，收 722 元；國巨、瑞昱、大立光、台達電等也表現不俗。