〈台股盤後〉台積電率眾攻堅 漲374點站上14500大關

台股今 (15) 日在台積電 (2330-TW) 帶領下，終場漲 371.41 點或 2.62%，收 14546.31 點，市場成交值增加到 2983.49 億元，市場專家認為，大盤登上季線後，市場資金在電子、金融及傳產快速輪動，將蓄勢向上挑戰半年線。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天台股走勢受到台積電 ADR 盤後大漲帶動而上漲，目前台股反彈格局尚未減弱，價量俱揚，未來市場觀察重點仍在半導體族群帶動的攻勢表現。

台股今天早盤跳空開高，成交值增加到 2983.49 億元，其中台積電成交量擴張到 11.28 萬張，成交值 535 億元，聯電 (2303-TW) 成交值達到 89.7 億元，晶圓雙雄成交值合計達 624.3 億元，占集中市場成交值比重高達 20.92%。

另外，大立光 (3008-TW) 終場上漲 75 元或 3.66%，收盤價報 2125 元，成交量放大到 1197 張，包含台積電與大立光兩檔重量級個股，今天都呈現「量增價漲」的格局。

另外，聯發科 (2454-TW) 終場上漲 25 元或 3.59%，收盤價報 722 元，同時，矽晶圓股的環球晶 (6488-TW) 股價也收盤中最高點以 499 元作收，較昨日上漲 35.5 元或 7.66%。

ABF 載板廠欣興 (3037-TW) 上漲 2.5 元以 161 元作收，南電 (8046-TW) 上漲 7.5 元，以 270.5 元作收，景碩 (3189-TW) 上漲 2.5 元以 121.5 元作收。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW) 收跌 0.5 元，收盤報 155 元，陽明 (2609-TW) 收盤下跌 0.9 元，收盤價報 65.3 元，萬海 (2615-TW) 收盤報 74.6 元，較昨日上漲 0.5 元。

證券分析師黃漢成指出，以目前台股位階來看，趨勢仍震盪向上，將進一步挑戰半年線，且融資餘額未放大，顯示籌碼相對穩定，有利台股震盪攻堅跨越半年線。